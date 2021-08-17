吳亦凡預言成真！被依強姦罪正式逮捕　老媽奔走救兒滿臉憔悴

▲吳亦凡正式被檢方逮捕。（圖／吳亦凡微博）

30歲大陸男星吳亦凡被爆誘姦未成年少女，還可能涉及賄賂、毒品等9大罪，上月31日被北京警方刑事拘留，經過半個月的審查，昨（16日）檢方批准逮捕令，依涉嫌強姦罪正式逮捕吳亦凡。而吳亦凡的母親幾乎同一時間，也被拍到獨自回到住所，面色相當凝重。

吳亦凡的媽媽吳秀芹在兒子醜聞爆發後，首度被網友「虹橋機場一哥」目擊在公園散步，她戴著口罩，搭車回到吳亦凡位於朝陽公園附近的家，下車後，一直低頭看手機，同時拖著沉重的步伐走進社區，被猜測剛剛得知愛子被逮捕的消息。

網美都美竹抖出吳亦凡「選妃」劣行後，吳亦凡曾發文嚴正駁斥，信誓旦旦稱：「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！我對自己上述的所有話負法律責任！」如今被檢方依強姦罪嫌逮捕，顯得格外諷刺。（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載