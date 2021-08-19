御姊愛╱檢查出子宮頸癌前期病變，我在開車回家的路上崩潰痛哭

幾年前我因為婦科抹片檢查出現異常，進一步檢查才發現居然是HPV子宮頸癌前期病變。 是高致癌型最兇猛的那種。

我一個人坐在婦產科面對醫生，聽著她解釋，心亂如麻。冷靜地約好局部切除手術的日期，我在開車回家的路上邊開邊崩潰痛哭。

那時候對HPV病毒了解不多，儘管醫生說，「人生只要一次性行為就有可能會得，而且即使沒有性行為，也有機率因為接觸皮膚傷口、黏膜或體液而感染。例如游泳池、溫泉……」

但我還是內心自我控訴，覺得這種症狀似乎隱含著各種羞恥。甚至疑神疑鬼，懷疑醫生說這是個及早發現就很好控制的情形，不過是場面話而已。

回到家後，我撥了視訊給當時人在美國的工程師。

他接電話時正喜孜孜地煮泡麵，還加了一顆蛋。一看螢幕發現我雙眼紅腫，「妳怎麼了？」

「我想……我們還是到此為止，不要繼續聯絡好了。」我哽咽地說。

「發生什麼事了？」

「我可能不會活很久，也可能會沒辦法生孩子，為了你的幸福，我們還是不要繼續來往好了……」（現在我邊寫邊想不起來，到底當初為什麼那麼Dramatic呢，哈哈）

「！！！！」然後他的泡麵就爛掉了。

後來當然沒有什麼我擔心的那些事，做完局部冷凍切除手術後，靜養一個月後我就活蹦亂跳了，當時也打了HPV的疫苗。

不過這段心境轉折，從震驚、羞恥、了解、面對、解脫。一路上，都是非常獨特的，女性才真正能彼此理解的經驗。

後來只要是HPV防治的衛教議題，我都會義不容辭地宣導。也跟醫生一起開過記者會。因為我太能感同身受，女生要不就是傻傻從來沒有關心過自己的健康、沒想過這種事情會發生在自己身上；要不就是當發現自己有這個問題之後，很冤枉的被控訴「行為不檢點」。

錯、錯、錯，這是但凡女性都有可能會得到的風險，其實男人也不例外，只要是人，一生就有8成機率感染HPV，早確認、早面對就能早解決。

有個女網友的媽媽，當時看到我們的記者會之後，傳了簡訊給我，來信大意如下：

「御姊愛，謝謝妳勇敢站出來，謝謝妳讓我跟我的女兒道歉。當我知道我的女兒得到子宮頸癌前期病變時，我第一時間是無法接受，覺得女兒變壞了，覺得她一定是亂交朋友才會得病。

在我女兒最需要我的時候，我讓她失望了，我懷疑她、不信任她還說話刺傷她。看到報導我才知道，原來是這樣。我已經跟她道歉，會陪她一起面對。」

一直都覺得，如果自己不那麼美好的遭遇，能夠成為別人生命轉折的祝福，那麼，或許那些不那麼美好的事，都有了來自上天的美意。

也感謝那個泡麵爛掉的人，那天也是紅著眼眶，陪我聊了好久好久。