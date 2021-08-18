華原朋美47歲生日閃婚！嫁經紀人開心秀婚戒　「牽他手能開心去任何地方」

日本女星華原朋美在47歲生日這天宣布婚訊，她17日透過YouTube舉辦線上記者會，表示已在12點完成登記結婚的手續，老公則是她的經紀人。華原朋美表示結婚過程不緊張，還安穩睡了10小時，至於結婚原因，是被老公的熱情感動，「牽著他的手，一定能開心的去任何地方吧」。

華原朋美的感情一路走來不順遂，她曾與日本樂壇教父小室哲哉交往，2019年8月與圈外男友未婚生子，去年結束與公司的經紀約後，現在工作都交由老公打理。對於結婚消息，華原朋美也透露2歲的兒子很高興，也曾叫過對方「爸爸」。

華原朋美表示，她跟老公是在2年前的活動上認識，直到去年11月二度見面，結果今年2月對方表示「絕對給妳幸福」，2人便以結婚為前提交往，未料熱戀半年，就決定互許終身。

華原朋美今年出道26年，她記者會最後感嘆，這26年期間發生不少事情，雖然有不愉快，但現在對於一切感到滿意與幸福。

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