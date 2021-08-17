擁27歲鮮肉男友慶生！63歲瑪丹娜不甩「年齡歧視」：我依舊自戀

一個女明星變老，不只自己能感受到，還有無數陌生人會提醒你。

月初隋棠在臉書貼文，透露家裡新養了一隻狗，56歲的吳淡如在底下留言：「太棒了好幸福！」單純一般互動，卻引來陌生網友陰陽怪氣地回覆：「老太婆，原來你還在，也太棒了！」結果被眾女生們圍剿「沒水準」。不想被影響心情，她說心裡不生氣，老本來就是事實，否認也沒用，根本Google得到，寧願以高EQ回應：「謝謝你，能夠活得老是一種幸運。希望你也有資格活得跟我一樣老，同時也祝你媽媽長命百歲！」

每個人都會年紀增長，都會面臨衰老，為何「老」會變成攻擊女人的弱點？這個話題簡直是遍布全世界的「年齡歧視」。

出道近40年，堪稱樂壇傳奇的流行天后瑪丹娜，也與年齡歧視對抗中。她昨天剛在義大利歡慶63歲生日，在IG上秀出慶生照，身邊擁著年僅27歲的舞者男友阿赫拉馬利克（Ahlamalik Williams），兩人合吃一隻冰淇淋甜筒曬恩愛，還有眾多兒女陪伴，生日相當幸福。透過濾鏡呈現的美照，她宛如青春正盛的輕熟女，身材姣好無贅肉，臉上沒有太多歲月痕跡。

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成為流行世代的傳奇象徵，瑪丹娜的專輯《宛如處女》（Like A Virgin）、《宛如祈禱者》（Like A Prayer）仍是難以忘懷的經典，名列金氏世界紀錄史上銷售量最高的女歌手，錐形胸罩、內衣外穿的服裝特色，是許多女歌手模仿的對象。5年前，她首次來台開唱，為粉絲獻唱20年沒表演過的《Take a Bow》，重溫經典時光，讓歌迷們直呼太幸福了！

當小甜甜布蘭妮仍在為監護權奮鬥之時，貴為天后的瑪丹娜，事業、感情都算順利，在樂壇站穩一席之地，唯獨需要與之為抗的是肉體衰老的痕跡與「年齡歧視」。有媒體曝光過，儘管專輯宣傳照皮膚細緻、幾無死角，天后的真實面卻有一雙布滿青筋的「雞爪手」，臉上也有許多細紋，讓人質疑修很大。

2015年更有年輕澳洲女性跳出來說，「瑪丹娜偷走了自己的身體！」指控瑪丹娜將臉孔套在嫩妹的身體上，當成自己照片在官網發布，被外界質疑她力圖保留美貌的真相，原來並不美好。

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63歲慶生照看似令人驚豔，影片同樣曝光了真相，修圖幾近完美的天后，在動態影像裡身材腫了些、腰粗了點，這些都是無可逃避的事實，難免會被外界質疑她用科技欺騙歌迷。

儘管成就輝煌，瑪丹娜仍努力與衰老、偏見對抗中。前年推出專輯《Madame X》，傳出因年齡過大，新歌被電台拒播，面對年齡歧視，她絲毫沒有屈服，畢竟自出道以來，在不斷突破自我過程中，狂野外表與大膽作風遭受外界批評從未停歇。瑪丹娜接受英國《VOUGE》雜誌訪問時表示，因為年屆60歲而遭受外界懲罰，「大家總用一個又一個的理由想要讓我沉默，說我不夠漂亮、唱歌不夠好聽、不夠有天分、沒有婚姻，現在則是不夠年輕。」一路走來，質疑聲浪不斷，她不打算妥協，仍努力和年齡歧視抗爭，爭取每位女生應得的尊重。

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「當你只看到女人的年齡，就會限制她們的創造力」，瑪丹娜如是說，不想因為到達某個年齡，被侷限去冒險和停止性感路線，更不打算停下音樂之路。她近日向歌迷宣布回到華納音樂懷抱，準備重新發行舊作。去年罹患過新冠肺炎，走過生死關卡，更趁生日許下心願，邀請歌迷一起支持醫院認養病床活動，盼藉由慶生募集50張病床，提供給兒童術後治療。

曾與死亡如此接近，對批評看得很開的天后，稍微修圖或微整型美容，似乎都顯得是小事一樁。女人接受生命增長的智慧，亦想力求對外形象的完美，其實一點也不衝突。即使是花甲之年，瑪丹娜依舊展現滿滿自信，發文自封「自戀的婊子」，沉醉於自我美貌裡。

衰老是一個自然現象，不該是一種批判或過錯。

「老太婆，你還在」，換個語氣說，感受完全不同，「流行天后，你還在，太棒了」，聽起來不就悅耳多了。