《斯卡羅》蕭淑慎氣場超強！被酸整型過頭　老公霸氣護妻「我認得就好」

斥資2億、耗時3年拍攝的史詩級大戲《斯卡羅》，14日首播創下公視開台21年收視紀錄，最讓人驚豔的莫過於久違戲劇圈的蕭淑慎，戲分不多的她存在感強烈，連女主角温貞菱都被她的氣場嚇到，不過觀眾似乎一時認不出本人，事後討論度幾乎是零，還有酸民譏她整型整壞了，對此，蕭淑慎的老公梁軒安17日發聲護妻。

蕭淑慎在《斯卡羅》客串周華健兒子周厚安的女友，也就是洋藥局老闆娘「黃寡婦」，劇中，周厚安裸身躺床，蕭淑慎坐在梳妝台前整理頭髮，接著蕭淑慎開門，温貞菱準備50番銀請蕭淑慎幫忙寄弟弟戶口，短短49秒片段收視飆破2.89，温貞菱說：「跟淑慎姐是首次合作，她一上戲，犀利的眼神一掃過來，瞬間震懾到我，不自覺就低下頭不敢看她。」

事實上，蕭淑慎曾和林正盛、楊德昌、曹瑞原等名導演合作，早被公認是實力派，這次驚鴻一瞥成為彩蛋之一，不過或許是太久沒有推出戲劇作品，大部分的觀眾沒有認出是她，PTT也無人討論，甚至有網友酸蕭淑慎整容、老太多才認不出來。

蕭淑慎的老公梁軒安在臉書宣傳《斯卡羅》，對於部分網友對老婆酸言酸語，寫下：「雖然…最近我跟我太太有點爭執，但這時候身為男人該說話就是要說話，一堆人留言說是她嗎？真的嗎？怎麼認不出來？我只想說，梁太太我自己認得就好，關你們屁事！我不要認錯不就好了！」（編輯：楊穎軒）

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