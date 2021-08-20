《斯卡羅》查馬克癌末病危　吳慷仁祈禱：請好好看這位演員的表演

公視旗艦大戲《斯卡羅》首播收視開紅盤，原本該是劇組同賀，但傳出飾演大股頭「卓杞篤」的排灣族演員「查馬克・法拉屋樂」罹患淋巴癌末期，狀況不太樂觀，讓同劇演員吳慷仁、温貞菱等人相當憂心，17日紛紛發文替這位致力傳承原住民文化的老師集氣。而劇組深夜也在粉專更新查馬克的病況。

吳慷仁表示，查馬克第一次的演出就獻給《斯卡羅》，很多朋友應該不認識他，形容對方是個好老師，自己非常喜歡他的表演，「因為感覺不是在表演，而是一種與角色的靈魂交換，堅定深邃的眼神，時而溫柔，時而震攝全場…千言萬語」，要大家為老師祈禱，最後說：「請好好看看這位演員的表演…螢幕的彼端會帶給我們獨一無二的卓杞篤…為他禱告，一起平安。」

温貞菱在臉書及IG分享查馬克為戲受訪的影片，替劇中舅舅做無聲的祈禱，一同演出的黃遠、黃健瑋也轉發和點讚，如同隔空為查馬克打氣。

查馬克在影片中說道：「我們沒有辦法回到150年前，也沒有辦法去改變150年前的那個樣子，可是我們可以決定我們要長出來的樣子是什麼，不管是求和還是應戰，有沒有更好的辦法能夠在堅定自己的立場當中維持和平，維持所有的共榮、共存、分享、分擔、分憂，這樣一個概念之下，能夠一起為這片土地作努力的那個卓杞篤，我希望能夠把這樣的精神傳遞給更多這片土地上的人。」

《斯卡羅》官方粉絲團昨深夜發文，報告查馬克的狀況，並感謝大家的關心，「查馬克老師很堅強、目前很好。家人希望能夠讓他安安靜靜的感受家的溫暖。他一直努力在恢復中！相信大家的禱告可以翻轉一切！請一起為查馬克老師禱告、祈禱他一切平安！」（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載