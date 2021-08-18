日薪落差35倍！福原愛被曝「向錢看」　粗估大陸市場年撈2.5億

福原愛上月宣布結束與江宏傑4年多的婚姻後，積極尋求曝光，於東京奧運擔任桌球球評，當作復出第一步，緊接著接受多家陸媒專訪，積極向大陸示好，日媒爆料，福原愛選擇大陸市場的主因，是因為賺的錢比日本還要多35倍。

據《女性自身》報導，福原愛在日本當球評，富士電視台1天給她100萬日圓（約25萬台幣）的薪水，但如為大陸球迷服務，推估1天可拿3550萬日圓（約900萬台幣）的報酬，算一算兩方相差35倍，加上代言等工作，有望1年就有10億日圓（約2.5億台幣）入袋，相當驚人。

富士電視台當初以高薪聘用福原愛擔任東奧球評，加上治裝費，遠超過一般球評1天10至15萬日圓（約2到3萬台幣）的價碼，雖然已經很可觀，但與大陸給出的酬勞仍是天差地遠，這也不免讓人聯想，她受訪時多次強調「我可以活到現在，是中國人這樣地支持我」、「沒有中國沒有今天的我，我用一輩子也要還給大家給我的這份愛」背後的動機。（編輯：楊穎軒）

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