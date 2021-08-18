活逮老公偷吃！賈永婕笑罵：人不能做壞事　王兆杰淡定回覆圈粉了

46歲的藝人賈永婕與老公王兆杰結婚多年，是演藝圈裡的漂亮媽咪，前陣子因為在疫情期間捐贈「救命神器」被封為抗疫女神。昨（17）日賈永婕突然在臉書上曝光一分多鐘的影片激動大喊：「老公偷吃被我抓到，人真的不能做壞事！」馬上就吸引大批網友上前觀看，而結局曝光後，卻讓大家笑到不行，直呼夫妻倆好可愛。

賈永婕一運動完，就看到老公的車臨停在路邊，趕緊把車開走後卻意外抓到老公「偷吃」，並大聲質問：「你去幹嘛？你去偷吃豆花對不對？」卻只得到他「魷魚羹」3字回覆，賈永婕以為老公沒有吃午餐，結果竟只是嘴饞，讓她不禁直呼：「不可以吃魷魚羹，而且為什麼你車子就這樣停在路邊，會被人家拖吊！我是女神耶！」老公也只豎起大拇指，冷冷地回：「趕快開回家了拜拜。」

賈永婕老公無辜又淡定的模樣笑翻不少人，網友甚至歪樓，跪求到底是哪一個店家讓他如此愛不釋手：「一碗魷魚羹被抓包的故事」、「是不是老婆不給吃魷魚羹，所以偷偷跑出來偷吃」、「求魷魚羹店名，準備來朝聖」，另外夫妻倆俏皮的生活日常，也引來粉絲們讚賞：「好像朋友，超級可愛的模式」、「老公淡定說魷魚焿時，我笑噴了，真是一對有愛的夫妻」、「女神太善良了，還開回來載他」。

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