周揚青戀情見光死？與富二代互動冷場　「沒有身家匹配，只有感情配不配」

明星戀情搬上檯面，似乎就會見光死？大陸綜藝節目《女兒們的戀愛》繼鄭爽張恒、蕭亞軒黃皓之後，再傳有嘉賓分手，還是周揚青和羅昊這對身家百億的情侶檔，甫在節目大方認愛，結果不到一個月光景，男方就被拍到和不同的嫩妹逛街、去酒店，讓人跌破眼鏡，網友驚呼，「周揚青這次又栽在姓羅的手裡」！

這次周揚青的戀情受到矚目，不外乎這是她去年狠撕羅志祥，揭發男方是一名「時間管理大師」，談了9年戀愛期間，還能劈腿享受多人運動的醜陋一面，時隔一年後，她會選擇跟舊愛復合？還是投入新的戀情，一直很有話題性。

整型網紅翻轉局勢 坐擁身家上百億

說來也奇妙，明星公開談戀愛，免不了被大眾檢視，講求是否門當戶對，當初周揚青和羅志祥剛交往時，受到輿論攻擊，從她的網紅職業身分，和靠整型變身美女的經歷，在粉絲眼裡樣樣都配不上羅志祥。

直到周揚青的家世背景曝光，原來她家境優渥，從小在國外念書，而且爸爸實力雄厚，有軍方背景、商界關係，身家百億起跳，是一個名符其實的「紅三代」。她送給羅志祥的生日禮物更是價格近400萬台幣的Supreme限量行李箱，白富美的大手筆，讓網友瞬間改觀，對兩人戀情獻上祝福。

未料去年「豬揚變色」，周揚青以一篇長文泣訴羅志祥的劈腿歷史，讓男方瞬間陷入輿論漩渦，在大陸娛樂圈幾乎被封殺。反觀她以率真直接的個性，屢次受邀上真人秀節目，服裝生意也經營得有聲有色，網友又評論「羅志祥配不上她」。

認愛烘焙富二代 「三觀都很相同」

時隔一年，周揚青親口說戀愛了，對象還是大陸知名連鎖烘焙店「好利來」的富二代羅昊，男方長相白皙帥氣，身家背景同樣不差。她大方認愛後，讚美男朋友性格、愛好、三觀都和她相同，為人貼心有涵養，兩人被目擊甜蜜出遊，雨中撐傘，好不浪漫！

這對身家匹配、郎才女貌的新情侶檔，因為女方已經簽約戀愛節目在先，不想欺騙觀眾，交往不到10幾天，就攜手上了節目《女兒們的戀愛4》，原本抗拒上節目的羅昊，為了配合女方參加錄影，在感情基礎還不夠穩固時，相處細節都得被搬上檯面，讓外界檢視，顯得相當不適應。

在周揚青口中活潑的羅昊，在鏡頭前彷彿被下了符咒般，緊張程度超出想像，不斷地說「我要裂開了」（一種微信表情符號）。周問他後悔答應上節目嗎，「你跟我談戀愛，是被逼的嗎？」羅無奈表示很不舒服，「對我來說，上節目變成一個我要做的工作，不是談戀愛的感覺了」。

不習慣到處都是鏡頭，羅昊還低頭悄悄提醒周揚青「嘴巴沾到番茄醬」，其實只是女友的口紅溢出邊了，貼心小動作反而凸顯直男的無知，只能靠周揚青不斷提問，一直活絡氣氛。

周揚青更提出致命問題，「你有多少前任？」男友答「四個」。她瞪大眼：「你不是跟我說三個？」相處過程尷尬到極點，羅昊只想躲避鏡頭，拒絕曝露過多戀愛隱私。

鏡頭前戀愛卡關 像主持人在訪問

對比張雨綺、李莎旻子另外兩對情侶甜蜜蜜的樣子，周揚青感覺像在哄孩子，有點委屈地說：「別人都很了解彼此，我跟你講話狀態不像是女朋友，像是主持人一樣，我一直在問你問題，你是個不配合的嘉賓」，她下了最後通牒說，先試試看適應鏡頭吧，再彼此磨合看看吧。

節目播出往往較錄製時間晚，從羅昊多次被目擊和別的女生逛街，有爆料者稱兩人分手，周揚青開始和新嘉賓約會了。

周揚青和羅昊看似條件匹配的一對，最終也沒有了下文。相處最大癥結是，和明星戀愛完全沒有隱私，無論身家富裕與否，都要接受被指指點點的目光，心理壓力非常大，羅昊在鏡頭前沒有辦法放鬆，不滿地說：「我和你兩個人在一起？我和你和兩百人（指鏡頭）在一起！」

不為賺錢曬恩愛 相處不來寧分手

我們觀察明星感情時，會從外貌、身家、條件去比較，評論雙方是否匹配，甚至製成表格比較，就連一般人也相同，習慣用這些外在特徵去評價。

有媒體曝光雙方上節目酬勞相當可觀，周揚青每集能拿400多萬台幣，羅昊也有200多萬台幣，如果錄完整季可賺進9,000萬元，但他們身家豐厚根本不缺錢，不必為賺錢演出恩愛模樣，相處不開心，不愛了，乾脆瀟灑分手了。

在周揚青眼裡，沒有財富、地位配不配，只有感情配不配。當年她愛羅志祥時，願意為愛去打繁體字，學習織毛襪，被搭訕時不為所動，熬過被粉絲謾罵的日子，為了和男友看一部電影忍了兩個月，這些枝微末節都被記錄在微博小號裡偷著樂。

常有人評論她和誰「配不配」？但到底雙方匹配與否，只有當事人知道，感情觀灑脫的周揚青說：「我覺得兩個人在一起，根本不存在什麼配不配，最後決定兩個人在一起，會不會白頭偕老的原因，還是你們倆的性格、三觀、相處方式，這些真的只有你和對方知道，沒有誰配不上誰。我覺得在愛情當中，說白了最多就只有，我的感情配不配得上你的感情。」