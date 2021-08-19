政治因素作梗？許光漢辭演大陸片返台　導演闢謠：檔期衝突

30歲許光漢以神劇《想見你》成當紅炸子雞，主演大陸電影《你的婚禮》創下7.89億人民幣（約35億台幣）驚人票房，先前才傳出接演懸疑片《誤殺2》的他，近日悄悄退出劇組，網友質疑是否「被查出問題」，對此，本片導演親自釋疑。

《誤殺2》日前舉辦開鏡儀式，許光漢也有參加，沒想到，近日卻突然因為檔期問題辭演，大陸娛樂博主認為情況罕見，發文問：「演員接戲不都是先查檔期的嗎？開機後換人是大忌吧！這是許光漢被查出問題來了吧？」

由於近來大陸演藝圈不平靜，傳言甚囂塵上，不過《誤殺2》的導演戴墨昨晚發文，讓謠言不攻自破，他寫下：「光漢，短暫相處很愉快，這次因開機延期和你後續行程有衝突，遺憾錯過，下次你來帶你吃鐵鍋燉。」

許光漢本人也留言回覆：「沒有問題，我也是真的很開心這次的認識 ，一切都是最好的安排，導演拍攝務必保重身體，希望《誤殺2》大賣！未來會再見面的。」

而《NOWnews今日新聞》致電許光漢經紀人，對方證實《誤殺2》與許光漢後續排的戲約，檔期相撞，同時透露許光漢已經回到台灣，為新戲做準備。（編輯：楊穎軒）

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