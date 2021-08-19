【個人意見】蕾哈娜實現了穿衣自由

夏季是題材比較少的時間，所以我們會看到比較多的在路上走，即使是首映活動或大型派對，也是比較閒適的夏日裝扮，希望這些造型可以給大家一點夏天要穿什麼的靈感。

蘿拉哈里爾（Laura Harrier）參加奧迪舉辦的某種活動（Logo超明顯就是這點好），這件白色的合身洋裝十分完美，上半身的色彩多了一點運動風的元素在裡面，底下的合身白色裙子則充滿夏季風情，加上簡單的化妝髮型，是充滿夏季風情又不失明星味的打扮。

蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）的動物紋洋裝本身很簡單，搭上基本的黑鞋也合理，但是為什麼要搭上彷彿扣不起來的黑色馬甲則是一個謎。

說到一個謎，Rebecca Hall的橘色洋裝十分合理，是完美的夏日裝扮，但是她的鞋十分奇特，基本上是一個黑色保險套和一個鞋底組合而成，我完全想不出任何要包覆大拇指的設計理由，可能很怕踢到桌腳？

艾希莉葛萊漢（Ashley Graham）把孕婦裝穿出新風味，對於孕婦裝大家總有個既定印象，很少人想過孕婦裝也可以性感又夏日，這就是一個很性感的孕婦裝扮，高腰剪裁適合孕肚，張開的裙襬也可以修飾，但我對由繩子構成的鞋不是很有信心。

梅根福克斯（Megan Fox）是不是跟上一張的艾希莉葛萊漢撞鞋？肯定是的。她的開襟外套當作上衣，幾個禮拜前貝拉哈蒂德曾經穿過，我這個人很需要安全感，所以對這種開襟外套的新穿法覺得可能很涼，但心裡總覺得不踏實。

譚蒂紐頓（Thandie Newton）的黃色印花非常夏天，寬敞又通風，還是一個很襯她膚色的顏色，厚底涼鞋我覺得稍微沉重了一點，如果是輕盈一點的鞋似乎會更恰當。

莉莉艾倫（Lily Allen）的黑色羽毛裝扮是很有趣，雖然可能視覺上沒那麼夏天，但整體有種好萊塢式的風華，衣服本身已經很多細節，但我幾乎希望她可以戴個耳環什麼的，或髮型可以再做點什麼。

在這世上穿這樣去買菜而好像還合理的人只有蕾哈娜。她似乎已經來到穿衣自由自在的境界，把看似不搭的東西放在一起而大家還覺得「好像這樣真的可以」，是一種超能力吧。

圖片來自Vogue