「榮耀夫婦」花式接吻！楊洋撩妹金句：允許我的基因，影響妳的基因嗎

楊洋、迪麗熱巴在《你是我的榮耀》確認感情交往後便瘋狂撒糖，上演各種甜蜜花式親吻，KTV吻、遊艇加油吻、車內吻、口罩吻、沙漠吻不夠，還外加火辣床戲，堪稱是「甜到窒息的成人式戀愛」，被問及最印象深刻的場面，楊洋和迪麗熱巴不約而同回答「KTV告白吻」！

劇中于途拒絕了喬晶晶的告白感到後悔，而為了追回晶晶，于途前往高中同學聚會，在所有同學見證下告白並親吻晶晶，這一幕讓楊洋認為于途在大庭廣眾下做了很勇敢的舉動，還表示：「當時我在演的時候，都覺得于途很敢，在大家沒有想像的情況下，用另一種方式告白晶晶，還挺撩的。」迪麗熱巴也表示：「于途一直很冷靜，不會主動追求女孩子，那場戲感覺于途放下自己的身段，做出告白的舉動，當下真的會很感動。」

《你是我的榮耀》熱播造成許多話題，尤其是楊洋一本正經說情話的橋段引發熱烈討論，像是「以後我會很主動，可是我對主動不太有經驗，如果過分了，記得提醒我」、「妳跑太久，我有點著急了」、「允許我的基因，影響妳的基因嗎」等，撩妹金句狂出。

除了如教科書級別的動人台詞，楊洋劇中的「眼」技，也被大家廣為討論，大讚他演技再升級，不管是深情還是後悔含淚的眼神，都讓粉絲淪陷。楊洋分享詮釋角色的心情，透露在拒絕喬晶晶二度表白那場戲的幕後故事，「當下拍攝的情緒都是很壓抑的，看著熱巴難過轉身離去，沒忍住眼中的淚水，最後留下了一滴淚，自己在演的時候也覺得很憋，但現在再看那畫面，覺得很滿意那時候詮釋的狀態。」

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