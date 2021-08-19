張國煒霸氣贊助空運！賈永婕捐622萬物資救大馬　「付出是一種幸福」

「抗疫女神」賈永婕支援前線2個多月，且觸角延伸到海外，17日發文表示，已經將醫療物資寄去馬來西亞8家醫院，由星宇航空董事長張國煒贊助空運，下一步還要資助印尼，「可以付出是一種幸福，可以幫忙是一種榮幸！」

賈永婕坦言，跨國捐贈不是那麼容易，聽聞吉隆坡醫護人員口罩短缺到要蒸口罩，立刻先把5000個N95口罩送過去，還加碼4台PAPR（動力濾淨式呼吸防護具）、5台空氣清淨機，這些部分由廠商免費支援，物流公司甚至贊助所有報關服務。

空運部分，賈永婕打趣地說：「我又打給張國煒先生請星宇航空贊助我們空運！他一口答應了！希望他以後還是要接我的電話喔！」除了物資，賈永婕本人掏出100萬，她形容其他神隊友曾馨瑩、富邦董事長蔡明忠、于美人、葉天倫導演、鍾欣凌、陶晶瑩等人如同漫威英雄集結的畫面，陸續捐出總數522萬善款。

此外，賈永婕表示，未來也將對印尼展開支援，「請大家放心，我會在我的能力範圍之內努力的！我可以負擔的範圍！可以付出是一種幸福，可以幫忙是一種榮幸！同理心！疫情退散！」（編輯：楊穎軒）

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