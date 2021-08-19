最美寶寶6歲了！賈靜雯為愛女咘咘慶生　「年過40有你不辛苦」

擁有一雙大眼睛、曾被喻為「亞洲最美寶寶」之一的咘咘，今年6歲了，媽媽賈靜雯和爸爸修杰楷為她舉辦慶生趴，公開了咘咘小時候未曝光的私房萌照，以及全家人一起歡聚的合照，充滿幸福氛圍。可愛壽星許下願望，希望疫情早日退散，未來不用戴口罩就可以去公園玩，讓人心疼又感動，誇她是個體貼入微的孩子。

賈靜雯感性說道，「一轉眼妳已經6歲了，從出生妳就是個貼心乖巧的寶貝，從不讓媽媽覺得年過40有妳是件辛苦的事情，有了妹妹之後，妳更是一位盡責守護妹妹的好姊姊。妳很幸福，有疼愛妳的大姊，有聽話崇拜妳的小妹，還有妳永遠的情人老爸守護著妳！」

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美好的家庭，能讓一個女人有所成長。曾經歷婚姻挫敗，賈靜雯為爭取女兒撫養權，和前夫孫志浩打跨海官司，對簿公堂撕破臉，這件往事至今仍是她心中「最痛的記憶點」，多年後談及這段過去，她受訪時忍不住落淚。直到女兒「梧桐妹」長大後，她才選擇放下恩怨，和前夫破冰、一起出席孩子的畢業典禮。

和修杰楷再婚後，又多了兩個寶貝，賈靜雯被幸福圍繞著，她帶著女兒們參加大陸綜藝節目《媽媽是超人》，讓咘咘成為許多觀眾喜愛的「超級萌娃」，夫妻倆溫柔且堅定的教育方式，也讓很多媽媽稱讚「很會教」！

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1.犯錯可以改過，以稱讚代替責備

擁有兩個小孩以上的母親，永遠會面臨的問題，就是孩子們吃醋爭寵。賈靜雯和修杰楷的第二個小孩「波妞」誕生後，咘咘會跟妹妹吃醋，或者不懂如何節制力氣去表達關懷，想要擁抱妹妹，卻不小心把波妞推倒。

賈靜雯不會生氣，去指責小朋友的無心過錯，她安慰咘咘沒關係，我們下次小心點就好，還讓姊姊幫妹妹「呼呼」，親一個，教她用正確方式表達愛。等到老公返家時，她和另一半分享這個過程，並稱讚「咘咘很棒喔！有跟波妞說對不起」。

不利用父母身分，以權威施壓孩子，網友都很欣賞賈靜雯的溫柔態度，她始終以正能量的方式給予鼓勵，「爸爸媽媽不會罵你，知錯能改就是好孩子，妳很棒，妳會照顧妹妹，就像姊姊Angel也很愛妳」。賈靜雯用愛溫暖重組家庭，讓「梧桐妹」與妹妹們都很親暱，不會有忌妒或偏心的誤會。

2.把小孩當大人看待，說話就要算話

年幼孩童做錯事，或有任性要求時，寵溺派的父母選擇放任，3C育兒方式屢見不鮮。為了培養小孩負責和自律的態度，賈靜雯和修杰楷使用角色扮演遊戲，講述青蛙王子的故事，如果青蛙幫公主撿回了金球，卻不履行約定，爸爸扮演的青蛙就無法變回王子，以此告誡咘咘，答應過的事就要做到，不能任性反悔。

「說話要算話」，這個家規深深刻在咘咘的心裡，當吃飯時間到了，她任性地想繼續看動畫時，賈靜雯就會提醒，不能忘記答應過的事。本來對奶瓶喝奶有很強依賴的咘咘，在3歲生日前一個月，因為父母鼓勵，決定戒掉喝奶這件事，信誓旦旦保證生日當天就不喝奶了，結果當晚崩潰大哭要找奶瓶。賈靜雯沒有放寬要求，擁抱著咘咘讓她盡情地哭，告訴她媽媽理解她的傷心及想念吸奶瓶的感覺，「但我們要當個說話算話的孩子不是嗎？」

這樣教育方式看似殘忍，哭到連賈靜雯媽媽都訓斥她殘忍，但賈靜雯目的只有一個，就是要孩子當個「說話要算話」的寶貝。

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3.父母語氣堅定，孩子不會鬧情緒

無論親子相處遭遇什麼問題，賈靜雯態度都很理性，給予孩子深情擁抱，貼心表達理解，不會大聲責罵或叫囂，指導小朋友有錯誤就更正，不必大吵大鬧，當父母語氣堅定，相對地，孩子態度也會變得認真。

賈靜雯說：「小孩子鬧，你用大吼大叫用打，其實沒有用，我發覺，語氣要很堅定，態度很堅定，因為你越跟他吼，她就越大聲，因為她就會怕，她越怕就會用一個失控方式，去讓你知道我害怕，那媽媽就會崩潰，所以我不會這樣，大人一定要沉住氣，過掉他們的情緒。」

4.親子教育會傳承，慢慢來不用急

小孩子會有口腔探索期，波妞喜歡咬鞋子，賈靜雯同樣用說理方式教育。她不對小朋友體罰，只有孩子說不好的話，或者亂咬鞋子時，才會輕輕在她們嘴唇上親碰，表達禁止之意。忙碌的時候，賈也會授權咘咘觀察妹妹狀況，讓她有責任感，咘咘會貼心拿吃的餵妹妹，再跟媽媽報告，得到賈靜雯的讚賞。

有了父母親身示範，咘咘不急不躁，擔起做姊姊的責任感，教波妞說謝謝，盯著她喝奶。賈靜雯平常教孩子不要急，不強迫孩子一定要做什麼，只要彼此回應和交流，全家人平時一起旅行、游泳、親近小動物，讓一家人關係更緊密。

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賈靜雯曾透露，懷著咘咘的最後一個月，為了宴客採買食材、提著重物回家，導致晚上開始宮縮，有早產跡象；剛出生時的咘咘，氣息微弱如同小貓般，她每天都擔心著小孩的健康狀況，咘咘5歲時又診斷出天生弱視，雙眼視差600度，現在只好戴眼鏡，讓賈靜雯非常心疼。

養兒方知父母恩，賈靜雯說，母親真的是一個很不容易的角色，辛苦並快樂著，我有個好母親給我愛的能量，「沒有我媽哪來我，沒有我，哪來三個寶貝」，謝謝我三個寶貝在每一天給我不同的驚喜與驚嚇，我會是妳們永遠堅強的依靠！

賈靜雯夫婦去年以1.1億台幣在天母買了房子，名字登記在女方名下，修杰楷說：「搬家是為了女兒上學，我們也喜歡那邊的環境，我騎腳踏車、爬山都很方便。」為了給小孩更好教育環境，選擇花大錢搬新家，他說要努力賺錢還貸款。有了爸媽溫暖的愛，難怪6歲的咘咘越長越可愛囉！