許藍方棄主持棒！陷不倫戀避風頭　上周請辭《57健康同學會》

「最美博士」許藍方日前遭傳與一名已婚的康姓醫師發生不倫戀，她親自發出聲明澄清，直指是對方糾纏不清，不過康醫師則坦誠自己外遇，還向太太道歉，雙方各說各話。事實上，許藍方是東森財經新聞台節目《57健康同學會》的主持人，不過今（19）日有消息指出她上周未現身錄影，而《NOWnews今日新聞》記者也致電詢問東森，對方表示許藍方目前已向該節目請辭。

東森表示許藍方日前已經透過經紀公司，向《57健康同學會》節目單位請辭主持人工作，主要是不想在事件未平息前模糊焦點，目前也暫時沒有新的主持人選，將由廖慶學一人主持，至於許藍方未來是否再次接回主持棒，透露目前還沒有計畫，一切都在討論中。

許藍方否認介入他人婚姻，直言是康醫師得憂鬱症才纏著她不放，甚至PO出對話截圖證實，而康醫師則承認外遇，他的太太也表示老公已回歸家庭，努力付出及修復裂痕，強調對方只是一時迷途，三角關係令外界霧裡看花。

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