最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
星鮮事淘星聞

許藍方棄主持棒！陷不倫戀避風頭　上周請辭《57健康同學會》

許藍方▲許藍方請辭《57健康同學會》主持棒。（圖／許藍方臉書）
文 : NOWnews今日新聞

「最美博士」許藍方日前遭傳與一名已婚的康姓醫師發生不倫戀，她親自發出聲明澄清，直指是對方糾纏不清，不過康醫師則坦誠自己外遇，還向太太道歉，雙方各說各話。事實上，許藍方是東森財經新聞台節目《57健康同學會》的主持人，不過今（19）日有消息指出她上周未現身錄影，而《NOWnews今日新聞》記者也致電詢問東森，對方表示許藍方目前已向該節目請辭。

▲許藍方（左）向東森請辭，目前將由廖慶學（右）一人主持。（圖／許藍方臉書）
▲許藍方（左）向東森請辭，目前將由廖慶學（右）一人主持。（圖／許藍方臉書）

東森表示許藍方日前已經透過經紀公司，向《57健康同學會》節目單位請辭主持人工作，主要是不想在事件未平息前模糊焦點，目前也暫時沒有新的主持人選，將由廖慶學一人主持，至於許藍方未來是否再次接回主持棒，透露目前還沒有計畫，一切都在討論中。

許藍方否認介入他人婚姻，直言是康醫師得憂鬱症才纏著她不放，甚至PO出對話截圖證實，而康醫師則承認外遇，他的太太也表示老公已回歸家庭，努力付出及修復裂痕，強調對方只是一時迷途，三角關係令外界霧裡看花。

▲許藍方發出聲明否認介入他人婚姻。（圖／許藍方臉書）

更多精彩報導，詳見《   NOWnews今日新聞   》網站
   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

【姊妹淘】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
Tags : 不倫戀健康同學會最美博士東森許藍方請辭醫師錄影

NOWnews今日新聞
NOWnews今日新聞 提供即時新聞以及豐富的政治、財經、生活、運動、娛樂、國際、社會等軟硬性新聞，屬綜合性的網路新聞網站 https://www.nownews.com