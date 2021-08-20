清純「綠茶婊」！日韓劇5位最可恨小三　勾搭人夫手段氣炸網友

現今社會風氣不如以往保守，不論是娛樂、政壇界「小三層出不窮」，毀三觀現象更常被寫進劇裡，盤點近年有哪些日韓劇「虛擬小三」的手段最不要臉、惹人討厭？一起來看看吧！

表藝珍 「愛裝無辜小三」

29歲的韓星表藝珍，出道至今參與不少膾炙人口的戲劇，包含《三流之路》、《金祕書為何那樣》、《德魯納飯店》等，但她最讓大家眾所熟知的，就是在《VIP：她們的祕密》飾演會長的私生女，走後門進公司搭上有婦之夫的朴盛俊（李相侖 飾），看似內向溫馴的她，愛在男主角面前裝溫柔，假面行徑氣壞不少觀眾。

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韓素希 「地表最正小三」

韓素希在韓劇《夫婦的世界》中搭上已婚人夫李泰伍（朴海俊 飾），加上因漂亮臉蛋與姣好身材，獲劇迷封為「最美小三」。韓素希劇中不顧正宮池善雨（金喜愛 飾）警告，仍天天大膽與李泰伍幽會，最後成功逼成對方離婚，韓素希雖然如願嫁給李泰伍並生下女兒，但「渣男」死性不改，2人最後以悲劇收場。

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李伊利雅 「沒在怕小三」

李伊利雅在狗血夯劇《皇后的品格》飾演皇室首席祕書室長，她擁有迷人的外表和卓越的辦事能力，為達目的不擇手段，同時也是「王背後的女人」。李伊利雅作為小三，行徑卻相當大膽，仗著是皇室情婦，處處為難正宮，隻手遮天做出不少傷天害理的事，宮裡宮外樹立不少敵人，獲封「沒在怕小三」當之無愧。

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金素妍 「氣場強大小三」

2021上半年最具話題的作品，非《Penthouse上流戰爭》系列劇莫屬，金素妍劇中除了搶走同學男友，更與鄰居丈夫「勾勾纏」，喜新厭舊休掉丈夫後，和頂樓會長串通殺掉情敵，2人順理成章結為連理，行徑十分大膽，她也不在意外界眼光，甚至在被前夫抓姦時，居然脫口「外遇就像車禍一樣，隨時會發生」，強大氣場加上胡扯言論，顛覆觀眾三觀。金素妍也因為在劇中的浮誇演技，榮獲本屆《百想藝術大賞》最佳女主角殊榮。

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中村由利佳 「最夭壽小三」

中村由利佳在《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》中是女主角荻野爽（新川優愛 飾）的閨密，中村由利佳靠著與姊妹談心獲取男方情報，更趁荻野爽不在家時，在閨密家浴室勾引姊妹的老公，還放話下次要在他們的床上發生關係，行為相當可恥，但也成功讓該劇引起話題。

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原文自 《NOWnews 懶人包》