謝哲青抱走10萬！挑戰《全民》破關激動落淚　蔡尚樺無奈：要不要讓人活啊

46歲的節目主持人謝哲青，除了是作家、文史學者之外，也熱愛攀岩、登山等具冒險性的旅行，知識、閱歷豐富的他，總能在各大益智節目上脫穎而出，被封為「行走的百科全書」。謝哲青日前上曾國城、蔡尚樺主持的《全民星攻略》時，只花了3分鐘就答完9道題目，順利抱走10萬元大獎，讓現場來賓和觀眾刮目相看。

謝哲青5度上《全民星攻略》挑戰獎金，這次主題為「機智的思鄉遊子」，製作單位替他量身訂做題目，沒想到他都能在短時間內答對，一路過關斬將，謝哲青除了能不假思索地作答之外，還自帶詳解，身兼解說員，讓蔡尚樺相當傻眼，只能無奈地說：「要不要讓人活啊？」謝哲青最後成功攻破9道題目，不僅感動到落淚，還與一旁的曾國城相擁而泣。

謝哲青成為今年《全民星攻略》第一位Super 9得主，出色的表現讓觀眾相當佩服，直呼過癮：「哲青哥真的很厲害又謙虛，對待晚輩也很親切」、「很喜歡看哲青哥，他都用推理式和自己的知識來做解說，找出正確答案而不是瞎猜，所有學識幾乎都有研究」、「不愧是我最欽佩的主持人」、「整個腦神經都是知識，值得學習的老師」。

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