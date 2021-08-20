「認知協調」過了頭？陳艾琳原諒吸毒尪　扯「胎內記憶」被網友罵翻

向來言論大膽的女星陳艾琳，最近又有新話題，再婚後的老公、台大高材生顏庭笙（Alex），涉嫌持有含有二級毒品大麻的電子煙，被判決緩起訴處分，須進行戒癮治療。身為配偶的她，選擇原諒另一半犯錯，更代替女兒發聲，表示：「我不介意這則新聞跟我一輩子，我想小孩也無法介意這事件跟她一輩子，因為先生是我選的，爸爸是她選的，但我真心不想一再的被新聞標題綁架。」

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婚姻一個願打一個願挨，陳艾琳願意原諒對方重頭開始，這是個人家務事，旁人沒有意見，粉絲們更獻上祝福，鼓勵夫妻倆重頭開始，但這一句「爸爸是她選的」，瞬間引發眾人議論，留言高達上百條，小孩不到2歲，懵懂無知的年紀，會選擇一個吸毒的父親？網友質疑，難道小孩還會選擇一個家暴或外遇的爸媽？

陳艾琳提出了一個說法，是這幾年流行的「胎內記憶」，有本書叫做《媽媽我記得你》，認為小孩子誕生之前，都是待在雲朵上，一個軟綿綿、無憂無慮的世界，他們決定自己的出生，選擇想要的父母親。所以，她相信孩子會選擇自己的父母親，只是單純個人想法而已。

這個觀點包括隋棠等女星都認證過，聲稱小孩提及過往記憶，是他們選擇住進母親的肚子裡，「胎內記憶」被視為一種母親與子女的溫暖連結，深信彼此有緣分，所以這輩子要好好珍惜，感謝對方帶給自己的人生體悟。

只是，「天下有不是的父母」，要把大人吸毒的過錯歸給孩子的選擇，是否過了頭？

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在心理學有個大眾熟知的名詞，叫做「認知協調」，心理學家費斯廷格等人提出自我、他人與某件事情的三角關係，必須呈現平衡，心裡才會感到舒適，如果出現認知失調時，心裡就會過不去。專家們做了一個實驗，讓大學生從事簡單無趣的工作，分別給了時薪1美元和20美元，結果領酬勞少的人反而比較快樂，為說服自己繼續工作，讓內心取得平衡，他們認定從事的行為很有意義！

是否很熟悉這個概念，沒錯，就是政治人物口中俗稱的「做功德」，當你工作所領薪水不符實際付出時，人們會自我安慰，做事的意義大於實際收入，才能甘願忍受低薪，不會離職跳槽。

認知協調的應用範圍很廣，舉凡宗教信仰、工作、感情，任何未知且人們無法用常理解釋的情況，我們很容易用自己的一套說法解釋，去安慰自己，例如，把生病視為生命給予的一個考驗，把工作初期的低收入視為社會磨練。

運用到愛情上，遇到衝突、矛盾、後悔時，為了保持內心平衡，我們會想出各種理由辯駁，例如「劈腿是被逼的」、「不離婚是為了小孩」、「分手是命運注定」，去解釋自己的選擇沒有錯，或接受現況不改變。普遍女人還有種「宿命論」，遇到不合適的人，不選擇離開，卻把它詮釋為「相欠債」，被別人有所虧欠就當作「還情債」，才能讓心裡舒坦點。

讓自我認知協調，保持身心平衡，倒也不是壞事。陳艾琳為何引發公憤，就是越俎代庖替小孩發聲，沒有體認錯誤，反而把責任推給2歲小孩，指稱女兒選擇了一個吸毒的爸爸，聽在網友耳裡真的諷刺。就像神棍把性行為解釋成「雙修」一樣，尋求認知協調過了頭，反而違反常理。

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相信星座、相信命理，對於未知事物保持敬畏及一顆好奇心，都未必是件壞事。但在感情上，對於很多能拆解、分析的事實，人們若不嘗試理解自己的心理，而選擇將其套上命運的神祕面紗，容易做出錯誤判斷、選擇。

在婚姻關係裡，夫妻相處有原諒、有共體時艱、有彼此扶持，但永遠不該是一種「做功德」、「還情債」，不懂認清錯誤，只會站在原地喊委屈、將責任推給命運安排的人，一時能獲得安慰，久了只會讓人麻木。

女人的宿命論，在心理學上可視為一種「認知協調」，過度引申成孩子的選擇，其實是一種自我催眠，代表個人己見無妨，過度幫孩子表達意見，並不是成熟行為，畢竟，有個犯罪做錯事的爸爸，永遠不會是小孩的選擇。