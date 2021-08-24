黃子佼、孟耿如的冷氣難題？有一種愛情，是調整到彼此都舒適的溫度

100種情侶就有100種愛情面貌，最近讓我羨慕的一種戀愛，是「為了你，我願意不吹冷氣！」

沒有最合適的人，只有最合適的關係，戀愛就是一種磨合，情侶從擠牙膏、收快遞、看電視、點菜色等各式各樣的生活小習慣，去尋找彼此相處融洽的人。最棒的對象，也許不能帶給你最大快樂，卻絕對是讓你感到相處最舒服的人。

夏天吹冷氣，大概是考驗戀人們最特別的一個選項。它不像請客吃飯，一人吃葷食、一人吃素食，咱們各吃一盤相安無事；快遞收了擺地上，選擇眼不見為淨也不礙著別人，但皮膚實實在在感受到的體感溫度，實在很難妥協。

身邊不少情侶為開冷氣吵架，甚至鬧分手都不意外。開冷氣電費不便宜，有人介意花費過度或考量地球暖化、讓北極熊沒有家，寧願不開冷氣，讓另一半熱到昏頭；或有人吹了一會空調覺得冷想關掉，男友卻說開開關關耗電量，不如定時定溫，爭執多了，難免會口出惡語：「難道我在你心裡比不上一台冷氣！」

演藝圈中最甜蜜夫妻黃子佼、孟耿如，也有相同困擾！

疫情警戒期間，夫妻倆各自展現體貼一面，孟耿如30歲以後看淡慶生儀式，只想簡單度過，跟老公去公園散散步，很享受這樣平淡中的幸福。貼心的黃子佼還是準備禮物討好老婆大人，送出藝術家「六角彩子」的限量手工茶壺組，讓她非常開心。兩人空閒時還拍影片扮成兒童版分身「小黃瓜」、「黃玉米」放閃，互虧睡覺時打呼、睡姿誇張，十分搞笑。

孟耿如廚藝飛速進步，以拿手好菜慰勞另一半，黃子佼近日接種疫苗時，她笑稱「這兩天的任務，就是把打完疫苗的巨嬰照顧好，他要幹嘛我就去做，很幸福」，他感激地回：「謝謝老婆，不能開冷氣，熱死她了！」

如膠似漆的小倆口，相差19歲溝通毫無隔閡，防疫期間宅在家兩個月也相處融洽，唯獨冷氣問題是一個障礙，黃子佼最近接受YouTube節目《Wow靠！有事嗎？》主持人吳小帽訪問，被問到夫妻睡覺會不會牽手，他說：「不會，因為她怕熱、我怕冷，我們常在冷氣溫度間作調整，這是結婚以來相對來說比較大的摩擦。」

冷氣溫度喬不定？黃子佼解釋，冬天時溫度冷得要死，一直穿厚衣服，夏天又調到冬天溫度，反而很奇怪，希望維持室溫就好。晚上夫妻睡覺時，他會將溫度調整到27、28度，半夜若還是覺得冷，再打開門讓空氣流通，搭配電風扇，用折衷方式取得彼此感到舒適的溫度。

他說，這一題真的太難了，「我們常會因為這個不開心，老婆會蓋很薄的被子，我就要蓋很厚的被子，我真的很怕冷」，也提醒粉絲下次談戀愛時，探索對方個性時，不如把溫度當作一個條件。

用錢買得到的幸福，很容易擁有，但願意為另一半調整冷氣，適應彼此都舒適的溫度，是一種難得的體貼。

在黃子佼與孟耿如身上，我們又看到夫妻最真實的磨合，跨越19歲的感情，依舊不斷尋找彼此相處最舒服的方式。

我突然領悟，《鐵達尼號》的男女主角傑克，身處海水低溫時，凍得要命仍誓死不渝地深愛蘿絲，絕對是情侶相處的浪漫最高境界啊！