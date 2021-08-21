金曲最佳台語歌手／許富凱熬7年封王噴淚　曹雅雯雙料得主「緊張到臉都歪了」

第32屆金曲獎於今（21）日在台北流行音樂中心舉辦，頒獎典禮在晚間7點半開始，本屆「最佳台語男歌手獎」由許富凱獲得，這也是他第7次入圍金曲獎，終於順利拿下大獎，成功封王；「最佳台語女歌手獎」則是由曹雅雯獲得，讓她又驚又喜。

許富凱上台領獎時噴淚喊：「我等這一刻等了7年。」他感謝已故恩師黃義雄，感性表示：「你說的話我都有聽進去，我都有認真地在唱台語歌。謝謝各位前輩的承讓，希望大家繼續聽台語歌，台語歌很美的。」

許富凱在金曲後台接受訪問時激動表示：「好不可思議喔，今年剛好是我出道第十年，這座獎跟我當初比賽得獎時的心路歷程一樣。我真的沒想到這張專輯會入圍，很多台語歌都很好聽。」許富凱的新專輯《拾歌》翻唱十位女歌手的經典歌曲，雖然曾被網友質疑為什麼能靠翻唱專輯入圍，但許富凱的努力和成功依然獲得今年金曲評審的青睞。一旁的曹雅雯也笑說，剛剛宣布歌王時，「緊張到我的臉都歪了！」

曹雅雯以專輯《自本》獲獎，她上台致詞感謝評審與父母，表示：「謝謝爸媽包容我做音樂無法回家，真的很感謝。謝謝製作人，理解我的瘋狂，一起關在錄音室製作唱片的日子很開心。謝謝企劃團隊、同事們、老師們，也謝謝歌迷一直陪伴著我，我會記住在這路上的努力，請你們跟緊！」

曹雅雯一口氣奪下今年「最佳台語女歌手獎」、「最佳台語專輯專輯獎」，風光奪下后座。許富凱透露2人從17歲認識到現在，一起北上打拚，期許好友在接下來的典禮可以拿下更多獎項。曹雅雯表示，一直在想怎麼樣可以讓更多的年輕人喜歡台語歌，事實證明一路的努力有得到回報，因為有越來越多不會說台語的粉絲翻唱她的歌，她期許自己可以繼續推廣台語歌。

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