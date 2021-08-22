金曲歌王／蛋堡獲雙料獎座想獻給媽媽　笑稱「獎金可能拿去買樂透」

第32屆金曲獎於今（21）日在台北流行音樂中心舉辦，頒獎典禮在晚間7點半開始，本屆的「最佳華語專輯」由新科歌王蛋堡以《家常音樂》獲得，奧運好手郭婞淳、楊勇緯與阿爆同台頒獎。

出道12年的杜振熙（蛋堡）有「嘻哈詩人」之稱，離開舊東家顏社之後，蛋堡自立音樂廠牌，睽違7年推出新專輯《家常音樂》，圍繞著家的概念打轉，把夫妻吵架的瑣事寫成《大禹》，為5歲女兒「蛋花」寫出《小妹小妹不要哭》，曾是躁鬱症患者的蛋堡，歷經結婚生女等人生大事，在創作中帶入溫柔力量。

蛋堡上台幽默念出媽媽寫的感言：「蛋堡檯面上是有實力肯努力的音樂人，不為名利改變初心，不浮誇、不炫耀是他做人的態度，蛋堡在家是個慈愛的父親、孝順的兒子、賢慧的丈夫，一個人負擔起5人1貓1狗，養家活口的責任，毫無怨言，在工作上請大家多多關照。」念完媽媽「蹭熱度」的感言，蛋堡吐槽：「我覺得我媽對我誤解太深，謝謝。」

蛋堡一舉拿下最佳華語男歌手和華語專輯，他表示：「得男歌手比較意外，比較想要得專輯獎，就會覺得作品比我重要，因為我從一開始每個環節都自己做，做到最後覺得自己賣好了，就開自己的店，專門賣自己的專輯。」蛋堡打趣說還沒想到怎麼慶祝，獎金可能會拿去買樂透，獎座則收在媽媽那邊。

今年金曲獎受疫情影響，從6月底延到8月底舉辦，星光大道及典禮均不開放觀眾入場，場內採梅花座，僅有表演嘉賓和需要入鏡者可不用戴口罩，並取消典禮主持人與入圍者互動橋段，所有與會人士都須提交健康聲明書、入場3天前快篩或是PCR陰性證明。

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