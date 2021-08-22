金曲歌后／田馥甄奪獎像爬山賞大景　祝福「每個人找到自己的樹洞」

第32屆金曲獎頒獎典禮昨（21日）晚7點在台北流行音樂中心登場，本屆「最佳華語女歌手獎」由田馥甄以《無人知曉》奪下，她特別感謝頒獎人青峰及戰友Ella、Selina。

田馥甄笑說，從小就喜歡在家裡浴室忘情高歌，還會被媽媽一直問「洗好了沒」，終於拿下歌后的她向媽媽喊話：「我沒浪費水費，我拿到金曲獎了！」她感性地說，從浴室一路唱到成為S.H.E，再拿下金曲獎，特別感謝好友青峰、Ella和Selina和前東家華研。

最後，田馥甄說，麥克風是她的樹洞，讓她把無人知曉、不能說的心事唱進歌裡、得以傾吐，「在這個不容易的時代，我想要祝福每一個人，你們都有自己不容易的地方，希望你們也都能找到屬於自己的樹洞，身心安適，一切安好。」

到後台受訪時，爬遍百岳、自詡登山者的田馥甄表示：「登山不是為了大景，大景就很像金曲獎，可能不會看到雲海，享受爬山的過程，金曲獎這個大景拿起來了，特別是在青峰手上，我跟他算是相知相惜的好朋友，那個時候特別感動，我的歌唱路走來，很珍惜。」

此外，田馥甄也感謝所有的創作者、自家公司何樂音樂團隊，「入圍7拿3，每個都滿不錯，每個獎都很值得，每個獎都想拿，這種得獎就是平常心，就是我剛說做專輯的過程，很美好，我很替我媽媽開心，她等許富凱得獎等很久，她的許富凱跟她的女兒都得獎了！」

其他入圍最佳華語女歌手獎的還有萬芳《給你們》、巴奈《愛，不到》、孫盛希《出沒地帶（Where Is SHI?）》、蘇慧倫《面面》 及譚維維《3811》。

今年金曲獎受疫情影響，從6月底延到8月底舉辦，星光大道及典禮均不開放觀眾入場，場內採梅花座，僅有表演嘉賓和需要入鏡者可不用戴口罩，並取消典禮主持人與入圍者互動橋段，所有與會人士都須提交健康聲明書、入場3天前快篩或是PCR陰性證明。（編輯：楊穎軒）

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