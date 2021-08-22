金曲激戰內幕／蛋堡家常饒舌創「新典範」　田馥甄成熟風格脫穎而出

第32屆金曲獎於昨（21）日在台北流行音樂中心圓滿落幕，評審團主席鍾成虎在典禮結束後現身訪問，他提到討論最激烈的是「最佳華語男歌手獎」的部分，直言本屆金曲歌王蛋堡「是一個新的典範」。

被問到「最佳華語男歌手」由蛋堡勝出的理由，鍾成虎透露，進入最後一輪的討論除了蛋堡外，還有吳青峰、韋禮安，而蛋堡的作品以嘻哈、日常的結合，讓演唱充滿韻律感，他形容：「是一個新的典範。」

「最佳華語女歌手」由田馥甄脫穎而出，鍾成虎表示，田馥甄從以前的偶像團體，一路摸索自己的音樂道路，經歷過一些嘗試，「評審團經過很多討論，現在田馥甄有成熟的風格，評審團因此讓她勝出。」

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