蛋堡早就知情奪歌王？10年前寫詞「38歲要發了」　粉絲瘋狂朝聖神預言

第32屆金曲獎21日於台北流行音樂中心圓滿落幕，蛋堡（杜振熙）除了奪得歌王寶座之外，也拿下最佳華語專輯。事實上，蛋堡10年前就已經寫歌許願，他在歌曲《史詩》中唱一句「你應該38（歲）了，如果我能改變得了什麼，你應該算是發了」，而他恰好就在38歲這年，獲得金曲獎2項大獎肯定，創下演藝事業高峰。

蛋堡2003年發行的《史詩》一曲，是他當時特地寫給10年後的自己，期許在未來世界裡，大家能發現以前的台灣，有饒舌曲風的音樂，其中歌詞提及「你應該38（歲）了，如果我能改變得了什麼，你應該算是發了」，直接應驗今年38歲的他，除了在金曲獎上大放異彩之外，也讓饒舌在金曲殿堂、歌壇上，更能被大家看見。

蛋堡得獎後，粉絲紛紛到《史詩》MV下方留言，直呼相當感動：「再來回味這首歌，真的是經典中的經典」、「這首歌完全神預言」、「神曲神預言一波，我一定會記得以後要給孩子聽」、「饒舌樂不只是蛋堡的家常，更是我們的日常音樂」、「38歳的蛋堡真的發了」、「10年前蛋堡凌晨4點寫出史詩，10年後蛋堡奪下金曲寫入史詩。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載