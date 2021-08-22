【個人意見】2021金曲獎

2021年的金曲獎紅毯是史上（距離）最短的，金曲獎因為是音樂性獎項，所以（我每年都說）服裝選擇多元，少了過度的正式，多了一份創意在裡面。

紅毯主持人鼓鼓和瑪麗參加的是不同的活動，一個人參加的是紅毯的主持工作，另一個人參加的是小丑大學的畢業典禮。

不過說到小丑，LuLu的多彩花布團像：1. 賣髮圈的攤販。2. 沐浴球。 3. 聖誕樹。下車時的動態真的很像從滾筒洗衣機裡拿出洗好衣物。這是一個很大膽的選擇，好處是可以維持社交距離。

YELLOW黃宣穿了一套十分GUCCI的衣服，我喜歡那個領巾的設計，西裝的滾邊剛好搭到襯衫長褲，整體而言以這麼多Logo來說，非常平淡。

我一方面覺得很驚喜柯泯薰能把透明材質穿出強勢感，一方面又覺得她很像一個情趣內衣與肉圓的綜合體。

Hush看起來像一顆水波蛋，他放在LuLu頭上就是一個完整的班乃迪克蛋早餐。

?te壞特的粉紅裝扮十分有趣，加上墨鏡她整個人像是一個電玩角色，我喜歡橘色口袋和粉紅洋裝的搭配。

詹雅雯穿出不同於傳統的前衛感，髮型跟服裝都相當硬派，而且他永遠不用擔心缺乏鞋帶。

張涵雅的造型是某種介於碧玉天鵝裝和老牌藝人白冰冰間的混合體，我覺得羽毛洋裝本身是有趣的，但是帽子徹底的不必要。

孫盛希應該是今天紅毯上最性感，我很喜歡她的珠寶搭配，至於洋裝本身我總覺得上半身在對我做一個鬼臉。

林柏宏以刺繡西裝外套搭配帽子出席。總覺得跟豪華的上半身相比下半身有點壓不住，但好像配上這種基本款的褲子也是一個不出錯的選擇，但那外套仔細看是為了一個跟他身形完全不同的人剪裁的。

陳昊森看起來像視察核武發展的金正恩，這套棕色套裝真的是一個充滿奇趣的選擇，我個人為這勇氣鼓掌。

持修的格子裙也是一個令人耳目一新的選擇，加上那個髮型他看起來像叛逆日本女高中生（稱讚意味），而且還解答了一個我多年的疑問，男生穿這種長度的裙子到底該怎麼處裡小腿？在這裡他選了一個黑色的長統襪。

OZI的造型跟我事前猜得幾乎一樣（？）紅色的頭髮加上灰色雙排扣西裝以及不穿內搭上衣都算，以他來說很合理，我覺得應該搭上更正式的皮鞋會讓造型更加完美。

說到完美，瘦子E. So這打扮真是完美。精細的剪裁，恰到好處的搭配，整個人散發出來的感覺都恰到好處。

黃妃的黑色長褲套裝有分霸氣，搭上巨大的金耳環整體算是協調，而且她徹底明年可以再穿一次，因為過了8小時後不會有人記得這套衣服。

萬芳百分之百的打扮成萬芳來參加，而且可能帶有永續環保的理念，我相信這些衣服都是原本存在她衣櫃中的，她只是把它們組合在一起而已。

蘇慧倫則打扮成一塊芋泥蛋糕來參加。你還可以看到在運送過程中有撞到，所以有點歪了。她人的狀態永遠無敵，髮型也很閃耀，但是這件衣服就，對，是一塊壓到的芋泥蛋糕。

照片來源／NOWnews影像中心

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