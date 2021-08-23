154隻走私貓枉死！夏如芝提「開放領養」挨罵秒道歉　賈永婕呼籲多領養

海巡署20日查獲154隻未檢疫過的走私貓，防檢局隔日就將全數貓咪執行安樂死，令愛貓人士相當不捨。許多藝人紛紛為此發聲，謝祖武也發文痛批船長，夏如芝就在其貼文下表態，認為規定或許無法改變，不過良善有時是可以變通的，此言一出飽受網友抨擊，而本人事後也趕緊出面道歉。

謝祖武昨（21）日透過臉書氣憤寫下：「船長你們這些傢伙，良心不安嗎？聽到喵喵聲在四處迴蕩嗎？話說回來，一定要這麼快？」夏如芝看到後也氣不過，上前留言附和：「為何不能都送檢，確定貓貓都沒有生病或帶原後，將花費當販售費用，給可以追蹤的領養者領養！規定是規定沒錯！但有時也是可以良善變通的！」

網友對夏如芝言論提出質疑，認為她小看檢疫費用和風險、助長走私，夏如芝看到後也火速趕緊道歉，「因為我知道沒辦法找到源頭懲處，所以只有表達對於小生命的想法及言論」，坦言只是為了小生命感到難過和不捨，也感謝大家給的回應，讓她可以省思自己的發言。

此外，賈永婕對於走私貓也深感遺憾和無奈，希望大家以領養代替購買，「這些貓咪真的很無辜，但是能了解法律規定的用意」，直言走私販非常黑心。而陳珮騏則透露並非只有台灣這樣處置，世界各國對於活體走私，也都是如此處理，她認為與其在不知全貌的情況下，一味指罵政府，不如將重點放在是否能藉由此次新聞的發酵，再一次喚醒人民對於動物保護的關注和投入，敲醒大家對於品種幼犬貓的迷失，抑或是能有機會，再進一步推動更人道的動物處置，表示這些課題值得大家深思。

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