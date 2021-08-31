專訪／擁抱內心受傷的小孩！簡沛恩：活在當下，就是最美時刻

小說《小王子》說：「每個大人都曾經是個孩子，只是我們都忘記了。」每個人心中都住著一個小孩，當生活過於忙碌時，常常讓我們疏於照顧內心深處的孩子，並且擁抱受過傷的他／她。

女星簡沛恩也是長大以後，才學會和內心受過傷的自己有了交流。

「自虐、勇敢、獨立」，3個自我的關鍵詞

在她獨立自主的女強人外表下，也曾經歷過挫折、經濟壓力和原生家庭帶來的不安全感，在年紀成熟後逐漸學會「轉念」，從心靈課程和創業過程裡心態越發樂觀，讓那個內心不安的小孩得到撫慰，成為自信且勇敢的女人。

她希望自己成為幫助人的天使，用過去經歷鼓勵小朋友們，原生家庭不會決定人的一生，後天的努力與選擇，才會帶我們走到想要的方向。

人的一生成就不是金錢、頭銜，活在別人的標籤裡，首要的是認識自己，理解「我是誰」、「我從哪裡來」、「我想要去哪裡」。

從小愛寫日記抒發心情的簡沛恩，自述個性很勇敢、獨立，甚至有點「自虐」，喜歡挑戰新鮮事物，小時候外婆希望她當個公務員、在郵局上班，長大嫁作人婦，安穩生活就好。她卻很清楚個性不愛受限，不想被框架束縛，過著朝九晚五的生活，踏入社會後在餐廳端過盤子、當過《錢櫃》雜誌編輯、甚至發過唱片，成為一個歌手、演員，投資過餐廳，現在更是連鎖飲料店的老闆娘，多變角色讓她長年在演藝圈屹立不搖，也樂於接受各個面向的自己。

拍攝《劉伯溫傳奇》，是我人生的轉捩點

回顧自己人生，拍戲是關鍵的轉捩點，簡沛恩認為八點檔對自己影響最大，昔日為負擔家裡經濟重擔，拍長壽戲是一大助益，為此她克服說台語的困難及病痛的叨擾，演出經典古裝劇《劉伯溫傳奇》的一角「劉秀」，俏皮可愛模樣，廣為影迷熟知，收入獲得改善，也有當上女主角的機會，至今走在路上，還有影迷會親切喊她「阿秀」，讓簡沛恩很感恩，「我一度差點放棄這個角色，很感謝自己克服心魔撐過來」。

拍八點檔酬勞穩定，卻是身體一大考驗，軋戲時日夜顛倒，體力消耗很大，對女性來說並不容易，39歲時演出《天下女人心時》，她自問：「天啊，我要40歲了，還要這樣過生活嗎？演女主角還能演多久？」幾經思考後，她決定淡出螢光幕，專注於投資事業。

創業跳脫舒適圈，改變心態是最大收穫

「以前為別人而活，現在我想為自己而活」，下定決心後，簡沛恩沉潛了一陣，出國旅行、聆聽心靈課程，更重返校園學習，報名政治大學EMBA創業主管理精修班（簡稱創業主班），認識許多不同行業菁英，增加知識、開拓了眼界，最大的收穫是「改變了心態」。

出身單親家庭，接受隔代教養，長大後幫忙分擔家庭開銷，一度因為經濟負擔，成為社會新聞人物，簡沛恩坦言，40歲前的人生大多看到不好的地方，透過心靈課程學會了「轉念」，就像觀察植物樹葉，初期只會注意受損處，一直到第6、7天，樹上長出嫩芽，開出了花，她才發現平凡中也有美好之處，心態重要性如此之大，過去常為人生不滿足、缺乏的愛嘆息，卻容易忽略身邊的關懷。

「我花很多時間跟自己對話，覺察自己的情緒，連生氣、難過都會檢討、拆解原因，我都快50歲了，為何要為別人無心過失感到不開心，損失的是自己，盡量將情緒在最短時間排解」，創業過程面臨挫折或損失，簡沛恩當作繳學費，從成功人士身上學到的不只是處理事情的方式，而是用何種心態去面對問題，才是最大的收穫。

熱愛挑戰的她，跳脫演藝事業舒適圈，成立「必可蜜」飲品連鎖店，從無到有的包裝設計、茶品發想，把腦海裡的想像變成具體，樂在其中享受過程，也變得更感性，「之前拍戲很辛苦，容易活在自己的世界裡，每天光顧著背台詞，創業後跟很多人溝通，更懂得感恩，覺得自己很幸運，一直有貴人支持，像彩樺姊要點飲料都會想到我，和方馨、連靜雯這些一路以來的朋友，越來越能體會革命情感，珍惜這些情誼」。

親近的外婆過世，對生死看得很淡

今年更大的轉變，來自外婆的離世。簡沛恩3歲和外公外婆住在南投、關係親近，直到7歲才北上和母親同住。80多歲的外婆年初因久病逝世，雖已有心理準備，心中仍滿滿不捨，談到親人她忍不住淚崩，「看著外婆大體、陪著她，到最後剩下灰的時候，會覺得人生沒什麼好計較，每個人都是塵歸塵，土歸土，人生就是這一段過程，我才覺得要過得更開心，然後更把握身邊每一個人」。

簡沛恩剖析自己，因家庭環境因素，從小被迫獨立，以前會抱怨童年沒有父母陪伴，做生意遇到股東理念不同，會覺得別人對不起自己，其實都是在整自己。在生死面前，原來人是這麼渺小，執著綑綁受到的傷害，只會讓自己身陷泥沼。明天和意外不知道哪個先到，如今她對生死看得很淡，還會跟好朋友打趣說，如果我不在了，你們想要我什麼東西自己認領。

小時候起初家境不錯，國中就揹PRADA名牌包，簡沛恩辛苦拍戲賺錢後，為了慰勞自己，滿足內心的空虛，一有空閒就去買鞋、買包，家裡收藏品擺滿一牆面，想證明需要的東西，靠努力就能得到。現在內心感受充實，不須透過物欲滿足自己，創業後挑戰很多，盈虧充滿變數，她不再亂花錢買東西，穿著都是簡單的服裝、運動鞋就出門，一個有自信的女人，氣場就很強大。

與內心小孩對話，不再歸咎原生家庭

心理學家阿德勒說：「幸福的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年」。父母留給我們的不只親情，還有價值觀、人生觀、一雙看待這個世界的眼睛，很多人說，孩子某種程度是父母的複製品。

原生家庭這個議題，越來越受到重視，很多人會把成年後的職場、愛情挫敗，歸咎於童年的遺憾、原生家庭的影響。

然而越想逃避的問題，往往就是我們人生裡的必修課。

「小孩子最需要父母關懷，我小時候缺乏的不安全感非常大，這一塊我會回想，如果我21歲生小孩，我都不懂愛的時候，怎麼去愛這個小孩，時空背景都不一樣，對於原生家庭會比較釋懷，一直責怪改變不了過去。我們心裡都有個孩子，要跟內在對話，跟受傷的小朋友說話，告訴她，雖然沒有父母在身邊，他們不是不愛妳，不需要抱怨。」

從小學一年級就能獨自上學、寫功課，不須父母操心，勇敢又獨立的簡沛恩，常有被遺棄的錯覺，內心缺乏安全感，即使拍戲努力賺錢，金錢卻無法填補那塊缺失，在創業路上挑戰自己，反而變得更堅強，「我沒有餓死，心裡變強大，堅強與獨立都是無數個辛酸跟眼淚換來的，才能造就了現在」。

透過閱讀、傾聽自我，不再過度放大人生的缺失，執著於原生家庭，簡沛恩慢慢地走出陰影，擁抱陽光的溫暖，學會理解父母，讓她更能輕鬆面對自我。「以前遇到問題，會先責怪別人，為什麼她會這樣做？現在我反過來用不同角度看，回想在她的年紀遇到這樣的事，會像我一樣遇到這麼多貴人嗎？」

簡沛恩說：「每個人多少都會受到父母的影響，某個程度都會複製他們的特質，但重要的是，爸媽生下你後，我們的人格是獨立的，我喜歡的部分保留下來，不喜歡的就改變，後天的環境、學習，能夠讓我做其他選擇，如果沒有調整學習，可能什麼都不敢做，不需要去學習複製他們的路，留下影子。」

不強求父母緣分，後天學會努力與選擇

每個人都渴望美滿幸福的家庭，但緣分深淺不同，未必人人能跟血親相處融洽。簡沛恩坦言跟父母緣分較薄，無需強求，「我還是關心他們，但沒辦法一起生活，不需硬逼著一起，每個人都有各自課題須面對跟完成，只能完成自己的部分，不必套用同一種模式，不是每天打電話問候就是孝順父母，有時候他們比我們更像孩子」。

她以前也愛算命，隨著智慧增長後，覺得命運掌握在自己手上，沒有命中注定這件事，後天努力跟選擇更重要，「我的人生是我自己決定的，與任何人無關」，常被問人生有沒有後悔的事？簡沛恩堅定回答：「人生不可能重來，所以不須後悔，就算再重來，會選一樣的路，不會想回到過去。」她偶爾會去兒童之家陪伴小孩，就是希望下一代不要被原生家庭影響，以為家庭背景不好，人生就會不好的錯覺。

人生重新排序，愛情更重「品質」

每個女人對愛情都有幻想，20幾歲的簡沛恩，小時候浪漫天真，受到傳統觀念影響，想像過穿白紗結婚的模樣，過了40多歲後，人生排序重新調整，愛情的重要性不斷往後延，「人生有很多面向，感情不是全部，只是一小部分，我是很開放的態度，清楚重要排序是什麼，現在自己也很重要，對的時候，老天爺就會給我想要的」。

簡沛恩小時候喜歡寫日記，看書，是作文比賽常勝軍，最愛作家是三毛和張愛玲，骨子裡是個熱愛自由，不受束縛的人，尤其嚮往三毛在陌生的撒哈拉沙漠旅行，覺得她很酷；看張愛玲的《赤地之戀》會落淚，被愛情的悲劇性吸引，如今心境不同了，重新再看只覺得心酸無奈，不會落淚，反而偏好心靈、商業管理類書籍。

未來另一半需要何種條件？她笑說是個不太會委屈自己的人，想找的是能彼此分享、進步的異性，「已經快50歲了，沒有一定要見面，很怕別人黏，比起條件，相處自在更重要，他能知道我想做什麼、尊重我的選擇，愛情品質更勝外在條件，更重視內在層面，遇到不懂的事情可以分享，未必要一起看電影，心理的連結度比什麼都重要！」

享受當下生活，就是最美時刻

擁有一張娃娃臉的簡沛恩，外表上依舊很少女，被問有沒有保養祕訣？她謙稱極少運動、不節食，很幸運天生骨架小，身形顯得纖細，會吃保養品調理內在體質，外在才會散發光亮，不只外貌年輕，心態年齡也一直往後退，被朋友說是「逆生長」。許多女星做微整型調整，她心態也很健康，不要過量都OK，更打趣說「沒有整型命」，陪朋友去微調順道打一點肉毒，看得自己都不習慣。

「重點不是別人，而是自己身上，你喜歡自己嗎？何必因為別人喜歡去改變自己」，接受年齡增長的智慧，簡沛恩活得比以前更自在、更快樂，更有餘力能做想做的事。不會追劇迷戀帥氣歐巴，她想留更多時間給自己，和自我對話、學鋼琴，希望有時間去兒童之家，陪伴下一代給予關懷。

樂觀說「人生是在逆著走」，簡沛恩活得越來越快樂，享受現在每一刻，她認為選擇結婚或不結婚、選擇跟怎樣的對象生活，每一個決定都是自己選擇，換個決定也未嘗不可，只要自己能對決定負責，沒有絕對的對和錯。

請她給《姊妹淘》粉絲們一句鼓勵的話，簡沛恩說，「不管年齡幾歲，在這個當下，妳就是最美的時候，好好享受現在妳的生活，如果妳覺得不開心，去找出原因，任何生活都是可以轉變的，只要妳願意，而且妳要相信身邊有很多人愛你，不要覺得孤單，去找到身邊讓妳覺得開心，支持妳、讓妳有滿滿溫暖的感受的事物，不管別人怎麼樣，一定要讓自己開心跟幸福，因為只有妳能讓自己開心和幸福。」

簡沛恩的心靈療癒之書

1.《創造生命的奇蹟》，作者：露易絲．賀

2.《轉變之書》，作者：威廉．布瑞奇

3.《起飛：啟動你封存的能量，突破心靈向度的19段旅程》，作者： 麥克．辛格