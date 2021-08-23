金曲收視最高點！曹雅雯致詞吸137萬人緊盯　慶功還原兼任評審爭議

第32屆金曲獎於21日落幕，而典禮、紅毯的收視近來揭曉，紅毯的最高收視落在「行走的費洛蒙」瘦子E.SO，收視率為3.08，收視人口約67萬；頒獎典禮的最高收視則是在曹雅雯奪下「最佳台語專輯獎」時，收視率為6.31，收視人口約137萬。

金曲獎頒獎典禮收視最高是曹雅雯奪下「最佳台語專輯獎」後，上台致詞時，收視率為6.31，收視人口約137萬；再來是乱彈阿翔、四分衛阿山頒發「最佳樂團獎」上台致詞時，有6.21收視率，收視人口約135萬8千；位居第三的是羅時豐、孫淑媚頒發「最佳台語專輯獎」時 ，有6.18的收視率（收視人口約135萬1千）。

至於紅毯的最高收視，由當天穿著中空西裝亮相的瘦子，在紅毯訪問時收視率為3.08，收視人口約67萬，位居第一；其次為「不老女神」蘇慧倫登場，收視率3.07，收視人口約67萬；第三則是萬芳星光紅毯受訪，收視率3.06。

而曹雅雯以《自本》專輯入圍本屆金曲獎共8項，最後拿下「最佳台語女歌手獎」、「最佳台語專輯獎」和「最佳編曲人獎」三大獎。被爆出她其實是金曲獎的初審評審之一，針對日前被質疑「球員兼裁判」事件，她也做出回應。

金曲獎頒獎典禮後，在慶功宴上談及此事，曹雅雯解釋金曲獎機制完整，絕對不會發生球員兼裁判的事件，「我也是上一屆評審，這一屆是初審，所有跟我相關的項目我都要迴避，沒有什麼爭議性，跟我有關的沒辦法動，連投票按鈕都不能按。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載