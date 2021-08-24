喜迎出道20年、從S.H.E團體單飛後的田馥甄（Hebe），在歌手路上屢獲肯定，今年更風光獲得金曲獎歌后，她走上舞台那一刻，第一句話竟是「我是個登山者，我是爬過百岳的人，但剛剛走那一段樓梯，我真的腿軟了」，幽默話語逗笑全場。

這上台短短幾步，田馥甄紮紮實實走了20年，17歲參加「宇宙2000實力美少女爭霸戰」，因為忘詞差點出局，卻完全沒有膽怯神情，淡定的優秀表現和那種率性的歌唱方式，讓公司的總經理相當欣賞，給了她一紙合約，展開邁向星路的第一步。

她個性有點俏皮、可愛，還曾在電視新聞節目直播時跳躍摔倒，但跟S.H.E其他兩位成員Selina、Ella相比，算是較安靜少話的，剛出道時是標準的小酷妹，連師兄動力火車都說對她的第一印象是「怕生而有距離感的」，說話相當直率，不過認識後發現她是個有想法且自信的女孩。

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S.H.E離開華研後，3個女孩友情不散，被歸類為「佛系女孩」的Hebe，一個人單飛後雖曾害怕，卻沒猶豫過，走出一條知性歌手路線，多次舉辦巡迴演唱會， 她常說在房間裡最自在，索性寫了一首《自己的房間》，將內心世界訴諸於音樂，說道「我沒有夢想，不想去遠方，最美的流浪，在自己心上」。

疫情期間，這個女孩卻走出了房間，成了一位「森林系」女孩，被爸媽帶去爬山後，感受過大自然的美好，展開爬百岳的挑戰，還力邀姊妹淘Selina和Hebe一起出走，從此「三友」變成了「山友」，見不到她們合體開唱，卻常常一起去爬山， 在IG分享走入山林的樂趣。金曲獎入圍公布那天，她因為登山毫不知情，直到下山才收到一堆祝賀。

Hebe形容，做音樂就像登山，要樂在其中，過程很美，箇中滋味無人知曉，只有一起走過的人才明瞭。拿獎不是目的，比起獎項，她認為和夥伴一起努力的過程更重要。

「做一張喜歡的專輯，大概就像爬一座喜歡的山。找上喜歡的夥伴，應著彼此長處才華的差異與強弱，相互支持著，一步一腳印，一字一句，每個音符與每份心意，如實呈現。」

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奪下歌后，Hebe開口仍離不開登山，頒獎人青峰正巧是她一起爬過七星山、拍過觀光客照的好友，她曾以S.H.E拿下金曲獎「最佳重唱組合」，再次以單飛身分獲得最佳女歌手，剛好青峰也有同經歷，以蘇打綠樂團主唱拿過最佳樂團獎、單飛後獲得最佳男歌手獎，兩人算是樂壇中難得奇葩，這次從青峰手上領獎，Hebe非常開心，「我跟他算是相知相惜的好朋友，那個時候特別感動，我的歌唱路走來，很珍惜。」

「登山不是為了大景，大景就很像金曲獎，因為我們每一次登山，不一定會看到天氣最好的風景，就是享受爬山的過程，但金曲獎這個大景拿起來了，真的很開心！」

Hebe喜歡閱讀，曾分享作家克里希那穆提的一段話，透露自己不執著的個性，就像登山欣賞四季風景變幻無常，她曾被問及：「要如何學會不執著？」忍不住笑回當我是師姐嗎？生而為人的我，也學不會放掉執著啊，「執著於不執著就是一種執著，不如先不要執著這個問題。」

「你改變不了一座山的輪廓，改變不了一隻鳥的飛翔軌跡，改變不了河水流淌的速度，所以只是觀察它，發現它的美就夠了。」

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在登山過程，沒有永遠順遂，會遇到大雨颳風天氣，或者動物昆蟲叨擾，Hebe曾在出門前順手噴了香水，結果登山引來蜜蜂嗡嗡作響，山路上不能奔跑，乾脆與蜜蜂同行。又或者遇大雨淋身，和山友們相互提醒山路濕滑，小心步伐。

「腦裡突然想到幾年前喜歡的小說《蜜蜂與遠雷》裡面的鋼琴選手們透過音樂，找到屬於自己的心之境。而此刻無需樂器，大地也演奏出美妙的音樂。走進山林聽見蜜蜂與遠雷，也讓我找到心之境與心之靜。」

去年在巡迴演唱會表演16首舊歌，Hebe被前東家警告未獲版權核准，爬山時和戰友Ella聊天表露無奈，不過和好朋友一起爬山，讓她領悟到「我愛山，更愛我的山友，能與你們同行真好，在一起就是最美的風景。」凡事就像爬山不須好高騖遠，專注於腳下每一步，用心走路，每一步都會踏得很實在。

「照顧腳下，留心每一步的提起和放下，把心思放在腳下，而不是活得虛妄，遺憾過去，憂慮未來。照顧腳下也是照顧你的心。如果每一顆心都被照顧得綿綿密密，就不會造苦或惡的因。用心走路，每一步都是安穩的。」

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同樣愛上露營、爬山的Selina，也因為登山有了人生體悟，並稱之為「山療」。她說，從沒想過會成為「山友」，本來是前年設定的生日目標就是登玉山，結果沒搶到床位，卻開啟了登山之路。她形容，人生就像爬山，一步一腳印，步步謹慎小心，腳踏實地地前進，山都敢爬了，人生還有什麼好怕的！

然而，遠離人群走入森林祕境，個性膽小的她不敢走第一個，也害怕走最後一個，跟著姊妹的步伐前進覺得安心，即使走在中間，每一步都還是得靠自己，專注自己的重心，維持平衡，保持安全距離。

Selina每回爬山後，睡前想到途中的驚險時刻，遇到腐朽的木橋、濕滑的青苔，常常想著別爬山好了，隔天卻又把登山鞋、登山杖擦得乾乾淨淨，期待下一次山行，深深為大自然著迷，讓她更愛上登山了！

「山讓我認清了自己的膽小，山讓我見識了自己的勇敢，山讓我認識了身上的肌群，山讓我見證了身邊的友情。山讓我懂得謙卑，山讓我自信爆棚！如果我真有點變態，那山更是變態大帝吧！還是謝謝山，給我的一切無償教學」。

去年39歲生日，Selina終於圓夢，在Hebe及妹妹任容萱陪伴下完成生日願望，花了7小時登上玉山前峰，登頂時瞬間紅了眼眶，更在山上開香檳、吃蛋糕慶祝，第一次哭著倒著最愛的香檳。

「爬山不是認識山，是認識自己，謝謝玉山前峰的偉大與包容，我才能在此刻驕傲地說，我又更認識自己了」。

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體力充沛的Ella，跟著兩個好朋友的腳步，也成為山友一員，甚至爬到樹上都難不倒她，讓Hebe超級佩服，稱讚體力過人。已為人母的她偶爾脫離媽媽角色，跟著姊妹們去透透氣。她和粉絲分享爬山心得，沿途會遇到美麗景色相伴，登高望遠深呼吸，不管生活遇到什麼困難，明天太陽依然會升起，希望就永不滅熄。

「爬山跟人生一樣，只要努力，堅持不放棄，一步一步踏實的走，多遠都可以到達！」

S.H.E單飛後各自開設新公司，Selina熱愛露營、打高爾夫，也創業賣起粥來，Hebe則投入爬山、玩烘焙做蛋糕，Ella廚藝驚人，還是理髮高手，3人各自培養新愛好，人們常說：「兄弟登山各自努力」，姊妹們不一樣，一起去爬山才好玩，Ella當司機、Selina愛拍照，Hebe擔任嚮導，出道20年後還要繼續相約一起挑戰不可能。

曾經走過生死關卡的Selina，如今活蹦亂跳、登山健行到處去玩，是粉絲和姊妹淘們最開心的事，她透露某一次爬山時，Ella和Hebe看著她的背影，總是有想哭的感動，下一秒聽著她的鬼叫，又笑出來了！登山讓S.H.E的友情更厚實、綿長，也給予她們處於逆境亦不慌亂，順勢而為的淡然自在，相信只要姊妹們在一起，沒有哪座山是無法跨越的！