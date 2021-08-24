玉女接班人為愛息影！楊采妮祕婚前男友8年　「孩子給我全新生活」

47歲女星楊采妮當年被譽為是「玉女掌門人」周慧敏的接班人，因為空靈的外表與氣質，讓她有著高人氣，之後還與吳奇隆、金城武傳過緋聞。不過緋聞隨著她與圈外人結婚無疾而終，婚後她淡出演藝圈，許久未露面的她，日前在臉書發文分享生活，近況跟著曝光。

楊采妮在18歲時到香港發展演藝事業，與郭富城合作拍攝廣告後暴紅，之後便積極亮相，參與郭富城、張學友、李克勤等人的MV演出。在1993年推出首張粵語專輯《愛的感覺》，同年還參與拍攝王家衛執導的經典電影《東邪西毒》，與張國榮、林青霞、梁朝偉、劉嘉玲等演員合作。

1994年楊采妮與吳奇隆合作電影《梁祝》，因此傳出緋聞，之後還二次搭檔演出電影《花月佳期》；後來在因緣際會下，楊采妮與金城武一起演出，沒想到2人也傳出緋聞，甚至被爆出金城武與吳奇隆翻臉，就是為了楊采妮，而這兩段緋聞，楊采妮從來沒有做過明確回應。

楊采妮唯一承認過的戀情，是在1997年為了當時還是男友的新加坡律師邱韶智，她為愛息影從商，與男友一起合開公司，無奈公司在2003年倒閉，只好復出拍片，並證實2人已經分手，沒想到過了幾年兜兜轉轉，他們竟然復合了，雙方在2013年結婚，如今育有2子。

婚後，楊采妮的生活極為低調，僅偶爾露臉，在社群媒體上也只是分享食物或者與兒子們、老公的日常生活，7月底時她曾在臉書發文表示：「孩子們來到我的生命後，像是邁向全新的生活一樣！我和老公每天與孩子們一起學習、成長，經歷人生的新里程。一路上感恩有不少『前輩』不吝嗇地分享她／他們的經驗。」看得出來楊采妮非常喜歡現在樸實又簡單的生活。

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