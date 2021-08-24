《俗女2》摸頭殺好暖！「森玲CP」展開熟女同居　刪台詞直接來真的

《俗女養成記2》第三集收視達3.76，45到54歲收視突破5.84，在CATCHPLAY+影音平台的單集點擊率亦較上周再成長30%。收視最高點4.35落在陳嘉玲（謝盈萱飾）與蔡永森（藍葦華飾）兩人早晨起床，展開同居新生活的片段。劇中陳嘉玲原本準備要在蔡永森家過夜，沒想到洗頭到一半竟然停水，陳嘉玲只好頂著滿頭洗髮泡泡，騎車載蔡永森回新家「收拾殘局」，隔天兩人準備上班出門，日常又甜蜜的互動，讓廣大的觀眾跟網友紛紛沉醉在「森玲CP」幸福生活的模樣，忍不住甜上心頭，導演嚴藝文也在直播分享謝盈萱、藍葦華詮釋40歲戀愛的心路歷程。

導演陳長綸、嚴藝文、謝盈萱、陳家逵與藍葦華日前參加映後直播，談到「森玲CP」的同居片段，嚴藝文透露：「兩人有很多場對戲的安排，原本劇本內都是有台詞的，但葦華跟盈萱現場在排戲時，就會用一種比較屬於中年戀愛內斂的方式來表達，只用肢體詮釋來表達兩人的感情。」而許多網友也大讚永森摸頭安慰嘉玲那場戲，真的是又MAN又暖，直呼蔡永森是台式暖男的代表。

嚴藝文跟謝盈萱聊到以前跟另一半過夜的時候，都會趁對方還沒睡醒時，提前起床刷牙，還會偷擦「素顏霜」再回去裝睡，維持一下形象，藍葦華就說：「女生要顧形象很辛苦耶，我自己沒這樣過，反正醒來嘴臭就嘴臭。」另外陳家逵問謝盈萱對同居有什麼想法？謝盈萱說：「戲裡面男生家裡很亂，女生家裡很整齊那一幕，其實現在已經顛倒過來，以前年輕時雖然會顧形象，但真的講到結婚同居的話，對方還是得要接受你卸妝、放屁、起床後口臭的樣子，如果是先在住在一起，看對方有什麼是你受不了的點，讓清楚最真實的對方，我覺得還是有必要。」

收視第二高點4.29落在小永森（朱宥丞飾）借住在小嘉玲（吳以涵飾）家時，洗澡大唱《青梅竹馬》，然後小嘉玲在外面偷錄音的趣味段落，劇中小永森廣受女生歡迎，帥氣的模樣也被發現撞臉奧運柔道銀牌楊勇緯，讓小永森在網路討論度飆高。

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