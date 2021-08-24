粉絲求「別整型」！43歲徐懷鈺po收工合照　鐵粉認不出天后身影

「平民天后」徐懷鈺（Yuki）出道23年，擁有多首暢銷金曲，不過她去年8月底辦完個唱後，就鮮少有公開活動，僅透過社群平台與粉絲交流。徐懷鈺昨（23日）晚PO出2張收工大合照，許多鐵粉竟找不到她人在哪裡，引發熱議。

照片中，徐懷鈺一改先前短髮造型，以雙麻花辮、削肩牛仔套裝入鏡，露出潔白又纖細的四肢，身旁則站著10多位工作人員，她在配文寫下：「收工！謝謝這2天辛苦陪我的大家，我們一起期待成品。」

貼文一發布，吸引上千名粉絲按讚，不過留言區卻有許多疑問，「天啊，找不到呀，哪一個才是Yuki…」、「哪個是徐懷鈺我怎看不出來」、「怎麼認不出來」、「徐懷鈺有在照片裡嗎？」有人透過右手臂上的刺青及唯一一位沒戴口罩的女子找到偶像。

粉絲擔心徐懷鈺整型，紛紛求她：「拜託千萬別去整型醫美哦！因為原來的妳已經很漂亮了…」、「妳已經很漂亮，別整到失去自己的特色！」有人緩頰可能是妝容或濾鏡的關係，才讓徐懷鈺五官有點變樣。（編輯：楊穎軒）

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