《機智醫生生活》演真的！神祕金曲新人是準醫師　日本牙醫樂團走紅14年沒露臉

第32屆金曲獎圓滿落幕，本屆「最佳新人」由?te壞特拿下，除了獎項，網友更對她的「外科醫生身分」感到好奇，甚至有人質疑「誰敢給她開刀？」但事實上，在南韓就有由醫生組成的樂隊「HIPP-SONS」，日本也有「不露臉」牙醫組成的樂團「GreeeeN」，他們都是利用休息時間玩最喜歡的音樂。而「GreeeeN」已出道14年，發過無數專輯與舉辦演出，但長相至今未公開過。

「神祕人」?te壞特一直以墨鏡、帽子示人，不露面的特色總是引起好奇，除了長相，她私下身分也超驚人，?te壞特其實曾是實習醫生，為了低調才不露臉，如今已正式從醫學院畢業，更通過國家考試，是位「準外科醫生」。她曾說給自己2年時間衝刺音樂，不如預期再回醫院工作，但現在音樂作品獲得肯定，她在金曲獎表示：「現在是全職（做音樂）。」

?te壞特音樂人與醫師身分的反差引起討論，任職台大教授，曾參選台北市長，更斜槓網紅身分的李錫錕，對於?te壞特的雙重身分有不同見解，他表示：「準外科醫生獲得金曲獎最佳新人獎，有學生問我的意見。我反問他：你放心給她開刀嗎？」更說道：「世上沒有天才，只有長期堅守崗位磨練出來的智慧：那就是：以不同領域的活動來紓解壓力，但不會跳入那個領域，去承受那個領域的壓力，成為蠟燭兩頭燒的窘境。例如愛因斯坦以小提琴自娛，但他不會妄想去開演奏會，成為音樂家。?te壞特的專業是醫生，她想轉入歌壇，當然OK。想要兼任醫生和歌星？我們社會將要損失一位可能卓越的醫生或歌星，卻多了一位一定不快樂的平凡人！」網友對於李錫錕的看法持兩極反應，有人贊同、有人不認同。

其實當醫生兼顧玩音樂，在日韓當地並不奇怪，南韓啟明大學醫學院就自組樂團「HIPP-SONS」登台表演過，與現今熱播的韓劇《機智醫生生活》中，5位精英醫生利用閒暇之餘組團練唱不謀而合，他們更表示《機智》根本是在演他們的故事。而日本方面，也有由牙醫組成的不露臉樂團「GreeeeN」，團名的4個e則代表人數與牙醫系出身的意思。

「GreeeeN」成員分別有HIDE、navi、92及SOH，因熱愛音樂而聚在一起，他們出道至今14年，發過無數張專輯、舉辦演出，但成員從不公開露面、不公開任何照片，其所有作品、演出、訪問及宣傳活動中，都以各種形式規避出現，以防止觸犯法律，影響牙醫工作和個人生活。

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