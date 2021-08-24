推向極限！奧運高爾夫潘政琮奪銅　「吃老婆的醋」打敗前球王

人生的選擇和努力同樣重要，然而每個決定往往像一場賭局，只能二擇一，以運動選手來說，就是拿身體與夢想下賭注，賭對了是天堂，賭錯了可能是地獄！

東京奧運甫落幕，賽事餘韻仍在沸騰，台灣12面獎牌中最具話題性，當屬高爾夫球賽男子組的銅牌，連續打了4天，最後延長賽纏鬥4洞，才由中華隊潘政琮奪下銅牌，老婆林盈君事後回想，至今難掩激動，在這次堅強參賽陣容中，當時世界排名208名的潘政琮，能擊敗包括麥克羅伊等眾多世界好手，逆轉勝拿下台灣第一面高爾夫獎牌，簡直是個「不可能的任務」！

林盈君感恩地說，「如果我是旁人，你告訴我這次奧運男子高爾夫項目台灣目標奪牌，我一定會覺得你是向天借膽，我很感謝上天的眷顧，讓我身在其中，見證了這個連我自己都以為的不可能。」

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參加奧運，對潘政琮夫婦來說，就是一個大賭注，除了東京難以預期的疫情，有感染肺炎風險之外，正值美國巡迴賽最後幾站，在聯邦快遞盃累積積分榜的前125選手，才能保住季後賽資格及明年美巡賽選手身分，其他人都得提前打包離開賽場，繼續爭取重返美巡賽機會。

選手們透過不斷比賽，獲得更多積分，不停追逐一個又一個的資格，排名越前面的人有更多選擇，累積隔年工作權積分的機會也越多。林盈君笑稱，這是一個陷阱，你以為你上了美巡賽就好了，但上了美巡賽有越多目標供你追逐，每年要保住工作權的壓力無時無刻追著你，因為美巡這麼迷人，大家都害怕失去這個工作。

然而，奧運對美巡積分榜並沒有幫助，就像一個天秤的兩端，一邊擺著象徵國家榮耀的奧運，一邊是明年工作權及收入來源的美巡賽，很多高爾夫好手都不願密集參賽舟車勞頓、身心疲憊影響美巡賽成績，早早就宣布放棄奧運。當時積分排名榜120名左右掙扎的潘政琮，仍願代表中華隊出征，置私人成績於度外，實為難得。

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林盈君賽後坦言，雖然美巡賽艱辛，但奧運代表國家出征的壓力，是前所未經歷的。她揭露2014年潘政琮連續獲得仁川亞運個人及團體金牌，讓韓國選手淚灑果嶺，其實出發前潘生了一場重病，上吐下瀉，全身無力，醫生也弄不清原因，加上訓練時飲食簡單固定，只好吊了一瓶點滴後回家，餐餐以清粥養腸胃，飛到仁川後還在吃稀飯，啃蘇打餅乾。

如今回想起來，她認為或許來自國家榮譽的壓力，背負眾人期待他一定要奪金的壓力，讓身體有了異常反應，儘管潘政琮當時已經打過美國公開賽、英國公開賽，但穿上代表國家的戰袍，壓力是參加四大賽都不能相提並論的。

潘政琮夫婦透過恩師盧宏宗結識，林盈君因緣際會成了潘的特助，結為連理。盧老師曾問她，「你有沒有為了什麼把自己推向極限？Push your limits」，並表示潘政琮就是這種人。這個對話至今深深在林盈君的腦海裡，她當時沒想透，直到婚後搬來美國，開始了四處為家的日子，終於明瞭職業選手的生活多麼不容易，每一步都是汗水和挫敗推積而成，「沒有一個運動員的成就來自於僥倖，不論你是什麼出身」。

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最好的訓練是什麼？林盈君說，盧老師一直強調培養心理素質的辦法就是「向上比賽」，要跟比自己強的打，要克服場地草皮條件困難的球場，學會在名額有限的資格賽裡活下來，不斷將自己推向極限，才能看到更多潛力，造就一個自己能認同的自己，這才是運動員要追求的目標。

你贏了一場比賽，有了短暫風光，鎂光燈、訪問邀約、金錢誘惑蜂擁而至，但你不能沉醉其中，就必須趕緊準備下一場比賽，因為每一場比賽、每一個推桿、每幾釐米距離的差距，在競爭激烈的賽場上，都會讓你被遠遠甩在後方，想要保持在領先隊伍，絲毫不能有一秒鬆懈。

愛情力量很偉大，選手往前衝，另一半當然不能落後，於是林盈君挺身而出，冒著可能篩檢沒過關，會被隔離14天的風險，也要陪伴老公飛往東京，在奧運球場上打好每一球。熬過時差的困擾，她揹著15至20公斤的球袋，每天至少要走上下坡10公里，在豔陽下站立6、7個小時，銅牌賽甚至從日出打到日落，讓林盈君私下在喜愛的北愛爾蘭前世界球王麥克羅伊面前，也不顧形象呼呼大睡了。潘政琮開玩笑說「吃老婆的醋」，才能打敗她的偶像麥克羅伊。

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林盈君身形纖細，揹起沉重球袋並不輕鬆，自爆賽前跟老公鬧了一些小脾氣，因為潘政琮擔心老婆無法承受東京炙熱，難以勝任桿弟任務，卻沒想到老婆非常堅持出賽，並主張會拿出最好的狀態，「這不是開玩笑的。我不但不能是他的負擔，我必須要能夠幫助他，這不是自己的比賽，是代表國家出征。」

只要一開球，就一定要走到最後，林盈君這麼告訴自己，要善盡提醒的責任，幫助老公能在確定情況下才出手，「這是我在2018年溫德漢姆錦標賽的第18洞梯台沒有做好的事情，我們丟掉了冠軍。我們可以錯一次，但不能在有機會的時候再錯一次」。

這一次，勝利幸運降臨，潘政琮沒有獲得金牌，卻創造一場比金牌賽更刺激的賽事，夫妻肩並肩站在一起，一桿一桿從未放棄，直到站上運動員最高榮耀的奧運頒獎台，看到中華隊會旗升起來，她眼眶都紅了。他獲銅牌被好友潑水的模樣，還登上了《華爾街日報》。

潘政琮事後回看奪勝時刻影片，第一個躍進耳朵的聲音，就是老婆熟悉的尖叫聲，兩個人難得在果嶺上親吻，閃遍了一票觀眾，他笑說去年看到親太太能更賺錢的新聞，這次就和老婆約好開球前要親一下，「以前沒有這麼熱情，這次算是補償她吧，奧運經驗非常特別，尤其是她揹球袋走了76洞，獲得成功是我們預想不到的」。

老婆當桿弟是否稱職？身為「怕太太俱樂部一員」，他回答果然很特別，形容老婆「她比較像是我老闆，其他桿弟看我，當我是老闆，他們會比較安靜，就是以不犯錯為主，她就有點像自走砲，想講什麼就講什麼，角色非常不同」。

熟讀運動員心理學的林盈君，打球空檔時和老公說說笑笑，問他晚上吃啥，舒緩緊張氣氛，對老公的督促則非常理性，說話內容多是「你確定好要這樣子打嗎？你告訴我，現在要怎麼打球，要打多少碼數？拿幾號桿，怎麼樣的打法去執行這一個球？」以「自我暗示法」讓潘政琮將目標用言語表達出來，再想像把球推進的樣子。

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從業餘打到美巡，被封為「高球版神鵰俠侶」，潘政琮今年美巡季後賽第一輪表現不錯，還有一桿進洞的紀錄，可惜未闖進下一輪，他形容「這一桿進洞總結了我這個雲霄飛車似的美巡賽季，謝謝所有每一位曾經幫助我們，支持我們的人，我們非常地感謝與珍惜。現在是我們回家暫時休息的時候了」，並允諾無論獲得何種成就，都會保持真實與誠懇，腳踏實地，「不管什麼情況，我們會永遠是你們當初認識的CT跟Michelle」。

奧運期間潘政琮靠吃鰻魚飯帶來好運，他說，本來就喜歡吃鰻魚飯，老婆平時在家也會做，這次拿到獎金想讓老婆改造廚房，讓她能繼續做出更多好吃的飯菜。

雖然外表淡定、憨厚老實，潘政琮笑說，大家可能覺得高爾夫球賽看起來很無聊，但其實選手內心劇場很豐富，脾氣不好也會生悶氣，他甚至年少衝動時拿過球桿打自己的背，建議粉絲若想測試戀愛對象的個性，不如一起打高爾夫，看看對方的真面目。