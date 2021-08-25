黃少祺否認拿高額和解金！發聲明怒斥謠言　不捨「妻兒有心理壓力」

黃少祺太太小蓁帶著9歲兒子、6歲兒子從美國回來，住進15天收費超過10萬元的四星級防疫飯店，黃少祺因不滿飯店標榜提供24小時櫃台服務，卻常常讓妻兒等不到外送食物、盥洗用品，還要忍受櫃台人員不耐煩的口氣，將此事發在臉書，反而招來飯店員工爆料小蓁咆哮的奧客行徑，雙方各執一詞，黃少祺24日與飯店人員聯合發表聲明，否認小蓁咆哮酒店人員及收取飯店高額和解金的不實言論。

原本在黃少祺臉書裡，一名自稱是防疫飯店櫃台員工的人留言，聲稱被黃少祺的老婆咆哮，接著解釋，因為是防疫酒店，為減少與旅客的接觸，因此有規定送物品的時間，訂房時就已告知，「謝謝您這麼隨意的公審我的工作場合，我沒有做好，讓您老婆不舒服，是我個人的問題，我跟您和您的老婆道歉。」之後該名員工卻自刪留言，黃少祺貼出截圖質問：「如果你理直氣壯，為什麼要刪除你本來的留言？」他強調服務態度不好是事實，卻被指控發文是在情緒勒索，「貴飯店真的讓人領教了，雖然我是公眾人物，但也不能夠平白忍受沒有必要的委屈。」

這場筆戰由防疫飯店總監出面回應，會改善人力安排、內部檢討同仁情緒性的發言，雙方才歇息戰火，黃少祺今與飯店聯合聲明，事情已經圓滿落幕，「部分社群平台上仍有少數惡意中傷黃少祺先生與夫人之謠言與涉及加重誹謗之言論，其中包括虛構謠傳黃夫人大聲咆哮酒店人員，以及黃少祺先生收取香樹花園酒店高額和解金或利益等等，均為憑空捏造之虛偽不實言論，業已造成黃少祺先生名譽受損，並對妻兒造成莫大心理壓力。」並呼籲網友停止惡意攻擊，以免觸法。

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