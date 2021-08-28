專訪／沒見過老闆古天樂！韓女團SKYLE大膽許願「想要4間套房」

由港星古天樂聯手南韓娛樂公司打造的4人女團SKYLE，經歷4至7年的練習時間後，終於在8月4日圓夢出道，她們為了增加曝光量，抽空接受《NOWnews今日新聞》視訊專訪，挑戰「支援前線」搶奪打歌機會，更透露未來歌曲得到第一名成績，一定要跟古天樂、南韓公司的老闆們許願「一人一間廁所」，坦言很羨慕其他前輩一人一間房的生活。

SKYLE是由大陸成員GINNY，南韓成員ERIN、采炫、宇晴4人組成，公司老闆包含港星古天樂，但她們卻從未見過本人，問起成員若作品取得第一名，會想跟老闆要求獎勵嗎？采炫表示：「我們討論過這個問題，因為我們現在住的宿舍只有一間廁所，如果真的拿冠軍，我們其實很羨慕前輩一人一間房間的生活，如果我們4個能住在不同房間就好了，希望可以實現！」

SKYLE出道後每週都有4個音樂節目錄影、訪問等宣傳活動，4位女孩坦承體力吃不消，但這是她們夢寐以求的工作，所以每天都很開心的上班；即使工作繁忙，成員仍是電視劇迷，近期熱衷狗血夯劇《Penthouse上流戰爭》，ERIN、采炫甚至學會劇中千書真、恩星的招牌演技。個性害羞的ERIN，表示很欣賞劇中直率的朱碩京，希望有天能和她一樣有話直說。

團體中，21歲的采炫練習時間長達7年，是隊裡練習最久的一位，以現階段來說幾乎是奉獻一半的青春拚出道，若有機會回到過去，仍會選擇這條路嗎？她說若能把7年的回憶一起帶走，再嘗試別的事物沒有不好，但本身熱愛跳舞，「我喜歡站在舞臺上，這是我覺得有趣跟想做的事情，最後還是會做這一行的」。

4位成員坦言壓力不小，撐不下去的時候，GINNY透露會躲起來，思考問題的解決辦法，但想著想著常悲從中來，最後會壓抑不住情緒放聲大哭；采炫表示家人很支持她出道，總是默默給予應援鼓勵，所以當自己累的時候，想起大家就會重新獲得力量；ERIN排解壓力的方法，就是吃美食，「做可以讓自己心情變好的事情會很好」；宇晴也會哭出來釋放情緒、研究不開心的原因，但大多都會以跳舞的方式轉換心情，「因為在舞蹈中得到滿足感，就會開心起來」。

GINNY起初是學藝術體操、現代舞，為了嘗試多元舞蹈，決定隻身從大陸飛往南韓打拚，「我來韓國是為了學到更多的東西，想嘗試更多新的挑戰，因為我是一個愛挑戰的人，剛開始爸媽知道我要出國的時候，有擔心跟反對，我跟他們說我從小就出去比賽，已經很獨立了，不用擔心我」，爸媽聽完後，便放手讓她出去闖蕩。

團體年紀最小的宇晴，個性穩重、有話直說，被公認是4人裡最成熟的，她透露當大家意見分歧，都會開會檢討彼此缺點，把話說開不留疙瘩，但起初只有她在發表意見，其他人1個小時安靜不語，最後大家因為宇晴的關係，才漸漸打開心房，宇晴說：「我是屬於話很多的類型，除了講自己的事，也會講對成員感激的話，以及感到難過的地方，ERIN很害羞，但我們也因為這樣變得更熟，大家願意把話講開了，我此後就很努力的發表內心感受。」

SKYLE表示很希望來台灣宣傳作品、見見粉絲，可惜因為疫情關係無法圓夢，宇晴說：「我們會在韓國努力的活動，會給你們展示更新鮮的樣貌，你們在很遠的地方也支持我們，我很感謝，謝謝大家。」ERIN表示：「非常感謝你們一直支持著我們！」采炫說：「我們SKYLE剛剛出道，有很多不足和生疏的地方，很感謝可以包容我們，我們會認真的練習和活動，也一定會去找你們的，直到見面那天為止，請多多喜歡我們SKYLE。」GINNY也喊話大家聽聽SKYLE新歌，「我們也會準備更多精彩的舞臺呈現給大家的！」

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