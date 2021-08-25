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王太太們哭了！王齊麟緊牽清秀女友逛街　自曝理想型「好看就好了」

王齊麟▲王齊麟單身時曾上配對節目。（圖／王齊麟、黑男邱比特臉書）
文 : NOWnews今日新聞

羽球男子雙打組合「麟洋配」奪金後成為話題人物，兩人的伴侶也受到關注，相較李洋大方公開女友，王齊麟則顯得低調，有週刊今（25日）起底王齊麟女友身分，大眼、豐唇是位清秀佳人，也讓人想起他去年上配對節目，透露理想型就是「好看就好了」。

據《鏡週刊》報導，王齊麟女友是排球隊隊員，身高約165公分，與188公分的男友有「超萌身高差」，兩人被拍到在大街上十指交扣，女友還輕拍王齊麟屁股，甚至把手伸進王齊麟衣服裡，互動相當親暱。事實上，王齊麟飛日本參加奧運前在IG發文，女友就現身留言「順飛」2個字，王齊麟直接回應：「愛你！」還附上一顆愛心符號。

▲▼王齊麟回應女友不忘放閃。（圖／王齊麟IG）
▲▼王齊麟回應女友不忘放閃。（圖／王齊麟IG）

王齊麟去年11月曾上知名網紅黑男的節目「街頭邱比特」，當時王齊麟表明自己單身，黑男問喜歡什麼類型的女生，他簡短表示：「好看就好了！」最後黑男幫他配對一位身材火辣的美甲美睫師。

由於王齊麟說配對條件「漂亮就好」，美甲師便問：「漂亮然後內心很不好可以嗎？」他回：「要相處過才知道。」最後2人進行壁咚後，王齊麟給美甲師9.5分，並解釋只差0.5分就滿分的原因，「因為相處過後才能到10分」。（編輯：楊穎軒）

▲王齊麟在摘金爆紅前，曾上網紅黑男的節目「街頭邱比特」。（圖／黑男邱比特臉書）
▲影片為2020年11月拍攝，當時王齊麟還單身。（圖／黑男邱比特臉書）

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Tags : 奧運女友李洋王齊麟理想型羽球麟洋配

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