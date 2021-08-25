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與郭雪芙假戲真做？蔡凡熙借車爆姊弟戀　自嘲「原來我要脫單了」

蔡凡熙▲蔡凡熙（左）搬進郭雪芙社區。（圖／AMM亞洲心動娛樂提供）
文 : NOWnews羅凌筠

24歲蔡凡熙、33歲郭雪芙拍攝《20歲的約定》，爆出相差9歲姊弟戀，周刊拍到蔡凡熙搬進郭雪芙社區，百萬白色名車還大方借給女方使用，加上兩人在假想戀愛節目《我們練愛吧》再續前緣，疑似假戲真做，對此，蔡凡熙透過經紀人表示，跟郭雪芙「就像姊弟」，看到報導還自嘲：「原來我要脫單了。」

▲蔡凡熙（左）出借名車給郭雪芙使用。（圖／AMM亞洲心動娛樂提供）
▲蔡凡熙點名郭雪芙最符合心目中的「野蠻女友」。（圖／翻攝蔡凡熙IG）

據《時報周刊》報導，郭雪芙近來和邱勝翊（王子）在內湖拍攝電影《山中森林》，周刊拍到她的助理進蔡凡熙家，開著蔡凡熙百萬白色名車到片場接郭雪芙，巧的是蔡凡熙1年多前也搬進郭雪芙位於內湖的社區大樓，兩人既是鄰居，感情還好到共用一台車，因此傳出曖昧姊弟戀。

對此，蔡凡熙經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，他在俄羅斯拍《20歲的約定》時，和郭雪芙、郭雪芙助理培養出好交情，1年多前蔡凡熙媽媽、2個姊姊要從台南搬來台北，想換租比較大的房子，郭雪芙才推薦他住進同一個社區，兩人關係「就真的像姊弟」，最近因為郭雪芙的車送修，蔡凡熙才出借「小老婆」，沒想到被疑交情不單純，蔡凡熙大剌剌表示：「就借車而已，應該還好吧。」

▲蔡凡熙（右）、郭雪芙在俄羅斯拍戲結緣。（圖／AMM亞洲心動娛樂提供）

蔡凡熙曾透露擇偶年齡可接受小2歲到大15歲，更點名郭雪芙最符合心目中的「野蠻女友」，「因為我比較隨和，所以喜歡有主見的女生，可以命令我做什麼事去成長。」不過有傳蔡凡熙已有圈外「談得來的對象」，日前被問到感情狀態，蔡凡熙神祕表示：「一言難盡，有了自然會說。」郭雪芙透過經紀人回應，跟蔡凡熙「只是朋友關係」。

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   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

Tags : 借車姊弟戀搬家社區脫單蔡凡熙郭雪芙