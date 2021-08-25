型男作家瘋算命！謝哲青走遍世界　揭密「命理師說我不適合旅行」

旅行作家謝哲青被封為「行走的百科全書」，因擁有倫敦大學亞非學院藝術史及考古學雙碩士，不但對國外藝術人文、歷史典故瞭若指掌，還旅行過100多個國家，精通各國習俗制度，談起旅遊頭頭是道，最近更以豐富知識突破綜藝節目《全民星攻略》關卡，僅僅3分鐘就答完9道題目，順利抱走10萬。然而你不知道的是，他不只縱橫浩瀚書海，也精通塔羅牌占卜，甚至有豐富的算命經驗！

人們對未知、不可預測事物，難免會好奇，謝哲青在作品《星空吟遊》裡透露，曾在英國知名星座專家蘇．湯普金（Sue Tompkins）門下學過一陣子占星與塔羅，因此火逆、金逆與水逆這些知識，他都很了解，以前還問過算命師該在哪裡發展？沒想到對方卻回他不要住在出生長大的地方，甚至告誡他「有些人天生就不適合旅行，例如像你這樣的人」！

謝哲青尋卜問卦之處遍布全球，必須透過熟門熟路的朋友帶路才能一窺究竟的地方，也有他的足跡，只要對方話術一流，說服力夠強，就會心甘情願掏皮夾付錢。不過可能是母親對其出生時間過於模糊，曾造訪傳說中的香港大師，不但沒說準他的人生歷程，反而相差甚遠，新書《早知道就待在家》記錄這一段趣事，令人拍手叫絕！

「大師！怎樣，還可以嗎？」

「年輕人～看你的盤，就知道這幾年過得很辛苦！（還要你說，不然我來這幹嘛？）命宮與身宮，都是殺破狼的格局，代表你這個人膽子大（魯莽），主觀重（固執），率性而為（個性隨便），不安現實（輕浮），喜歡變動改革創新（怕無聊，沒耐性），敢去投機冒險，而且性子很急很衝動，很果斷，一生多變少安（是命很苦嗎？）。如果，有四化星加臨（到這邊差不多已經出神了），就會產生劇烈性的變化，讓吉上加吉，凶上加凶，一生將有意想不到的轉折。」

「那我該在哪裡發展？住在哪邊比較好？」

「你應該東住西住，就是不要住在你出生長大的地方。」

「那事業和錢財呢？」

「你的大運還要再等幾年，」大師指著命盤某個角落，「差不多到三十五歲，你會有十年的大運，到時候做什麼都順水順風。」

最後，大師指著獨坐天虛星的遷移宮，語重心長地說：「你的命格，不利遠行，在外面會碰到很多不好的事。」老師用那種「我真的很關心你」的眼神告訴我。

「如果可以，儘量待在家，不要出遠門……還有，」大師神祕地看我一眼。「港幣二百元，多謝。」

這次挫敗經驗並未讓謝哲青停下算命腳步，反而觸角更廣，涉略海外各種神祕心靈學。他說，人類「追求幸福」的想法，可溯及三千多年前的古代地中海世界，「人類想預知未來，趨吉避凶，最主要的，還是想要得到幸福」，而旅行本身的目的，也是追求幸福的一環。只要當下生活仍有欠缺，欲望未被滿足，算命之路還很漫長。

一位精通阿育吠陀的婆羅門告訴他，如果要幸福，這輩子都不要往南方走，一位深諳大圓滿密宗的仁波切，卻要他往南前進；一名來自威爾斯的德魯依白魔法大師告誡他，除了豬肉以外，其他一概不碰，伊拉克卡爾巴拉的伊瑪目則命令他這輩子都不可以吃豬肉。這些建議來自不同國家、不同流派，真要把這些意見都聽進去，人生只會越發困難。

後來，謝哲青在英國倫敦又有了一次神祕體驗，在網路上預約塔羅牌算命，踏進充滿各種占卜神祕氣息的公寓裡，與命理師相遇，對方不再回顧他的過去，而是洗牌後講述謝哲青的未來。

「一年後，你的人生會邁入新階段，在混沌中摸索的日子即將結束，你會以服務的姿態回歸人群。你開始接受生命的黑暗，並把這股黑暗轉化成強大動能，過去的不安將帶給你成功，不用懷疑，你的名字以後會受到重視。」

「你想做的事情很多，但自信心不足，總是懷疑自己有沒有這個能耐。牌面告訴我，只要你願意，幾乎做什麼都會成功。持續投入你的熱愛，一定會被人看見。」他指著桌上幾張牌，「唯獨要注意，是你的心臟，一旦投入事業，你會樂此不疲，透支你的生命。多睡覺，讓你的靈魂充滿能量。」

不知道命理師是否準確，但無疑地，如今的謝哲青知名度大開，還拿了金鐘獎最佳主持人，在電視節目上侃侃而談各種歷史典故，令人佩服不已，完全無法想像他是個從小患有「先天性難語症」的人，以前有口語表達、閱讀有障礙，甚至會忘記怎麼說自己的名字。

有人說算命其實是一種「自我實現的預言」，當命理師的正面說法，給予我們一種希望、信念，會讓我們不知不覺朝那個方向努力，最後靠自己實現了預言，達到心中目標。他人預言的未來再美麗，還是得靠自己去執行，天上不會掉餡餅，畢竟命運操縱在我們手裡，誰也給不了方向感，自己才是人生的指南針。

本文部分內容出自《 早知道就待在家 》 皇冠出版

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