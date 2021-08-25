男神來了！李國毅空降《俗女2》當家教　小嘉玲害羞「人帥先給過」

《俗女養成記2》第四集預告曝光，一次登場3位重量級卡司，偶像劇男神李國毅化身「陳嘉玲」帥氣家教，引來嘉玲媽（于子育飾）、嘉玲阿媽（楊麗音飾）爭風吃醋，天心飾演嘉玲表姊「洪育萱」，交手謝盈萱火花十足，舞蹈天后許芳宜身分神祕，跟嘉玲爸（陳竹昇飾）似乎有段糾葛，吊足觀眾胃口。

預告中李國毅帶著「殺人微笑」踩進陳家門，婆媳倆馬上眼冒愛心，楊麗音更搶先于子育一步，湊到李國毅面前迎接：「老師你來了。」飾演小嘉玲的吳以涵，搶先在臉書曝光李國毅合照，打趣預告：「我媽幫我請了家教何老師，這禮拜就要來上課了，不知道教得好不好？但人帥就先給過。」

天心演出陳嘉玲嬌滴滴的表姊「洪育萱」，講話還用第三人稱叫自己，天龍國公主對戰台南俗女的火花令人期待，對於天心的加入，謝盈萱坦言一開始心情有點忐忑，但實際合作後覺得天心很好相處，「她到拍戲現場永遠是準備好的，是一位對自己職業很尊重的演員，兩人對戲很有安全感，而且很過癮。」

國際舞蹈家許芳宜驚喜現身片尾，對陳竹昇說出：「有緣無分，就像我們以前一樣。」讓網友瘋猜她到底是嘉玲爸五專初戀情人，還是隔壁村阿火的女兒？據悉許芳宜的角色跟第一季沒有連結，會是全新人物，《俗女養成記2》的粉專也預告第四集「衛生紙多準備一點」，暗示劇情會出現大顆洋蔥淚彈。

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