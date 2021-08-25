趙麗穎離婚聲勢更好！《富比士》中國名人榜衝上第7　「姊姊事業搞起來」

2021《富比士》（Forbes）中國名人排行榜近日公布！儼然是一個85後演員小花與眾多小鮮肉的對決，年輕的力量持續崛起，00年出生的易烊千璽，透過電影作品累積、做公益等善行，稱霸這一年影響力排行榜；吳亦凡涉及欺凌少女不法之事，聲勢滑落跌出榜外，地位被同是韓國男團歸國的王嘉爾取代，女星楊冪跟趙麗穎、楊紫用實力說話，為女性撐住一片天！

《富比士》中國名人榜的取材時間為去年7年至今年6月，排除商業人士之外，在各領域表現優異的演員、歌手、主持人、運動選手都算在列，前10名為易烊千璽、王一博、賈玲、楊冪、周杰倫、張藝興、趙麗穎、楊紫、王俊凱、王嘉爾。這幾年音樂天王周杰倫始終屹立不搖，吳京、徐錚、成龍等大牌都未推出新作，影響力慢慢下滑，年輕全能的流量藝人，排名逐漸升高，如易烊千璽、王一博等人，透過熱血的綜藝節目《這就是街舞》，以及在戲劇裡詮釋警察、愛國士兵這些正氣凜然的角色，獲得大眾認可。

追星族多是女性，異性吸引力大，女星發展則越發困難，她們不只要拿出好作品，而且你很難想像，像趙麗穎、楊冪等85年後實力小花，在競爭口紅、保養品、女裝、皮包這些品牌代言時，不僅要跟年輕女星等後起之秀較勁，甚至要跟男性爭奪女性商品代言，能維持在名人榜上非常難得！

更特別的是，趙麗穎今年甫離婚，婚姻的挫敗並未影響她的魅力，恢單後微博粉絲數量竟然逆勢增加，這次衝進名人榜第7名。以往女星幸福嫁作人婦、淡出螢光幕的趨勢不再，離婚對於女星楊冪、趙麗穎，居然起了加分作用，粉絲樂見她們脫離不幸福的夫妻關係，甚至喊話「祝福姊姊把事業搞起來！」、「恭喜事業女王回歸」！

瀟灑的趙麗穎閃婚閃孕閃離，財產跟馮紹峰分得清清楚楚，3年婚姻體面結束，沒拿對方一分錢，甚至手上的代言、影視資源、作品和資產，都明顯比對方有優勢；離婚後照樣光彩亮麗上節目，沒有絲毫哀怨模樣，反倒是男方亮相記者會，神情被認為黯然情傷。

離婚3年的楊冪，依舊作品不斷，入組拍戲幾近無縫接軌，電視劇《暴風眼》、電影《刺殺小說家》評價都不錯，還時常受邀參加綜藝節目錄製。被問到分手後會想倚賴對方人脈嗎？她霸氣回答：「我才是那個人脈！」不會仗著異性人脈成就自己，也不會出手幫前任。前夫劉愷威離開她入股的經紀公司「嘉行傳媒」後，尚無亮眼新作推出。

女人不只靠外表顏值，靠作品說話更有力量。這次富比士最令人驚豔的是第3名賈玲，從一名喜劇演員、主持人，轉型當導演拍電影，以過世母親為主角的感人作品《妳好，李煥英》，讓影院哭成一片淚海，暖心作品在春節突破重圍，累積54億人民幣票房，一躍而成全球最賣座電影票房女導演，被眾多頒獎典禮力邀出席，整個地位都提升了。

不只演藝人員，我們可以看到影視作品的轉變，以往等待霸道總裁拯救傻白甜的偶像劇劇情，吸引力越趨下降，從大陸電視劇《女人三十》、《理智派生活》、《怪她過分美麗》，到台灣的《俗女養成記》、《她們創業的那些鳥事》，我們都見證了女性在職場與愛情的取捨，女人自我意識提高，不必依附在男人身後，人生除了愛情還有自我，想得到何種地位、想成為什麼樣子，都是大眾關心的話題。

「女性是門好生意」，在全世界都能看出趨勢，女歌手蕾哈娜投資美妝品牌，累積身家已超過17億美元，成為全球最富有女歌手；《金法尤物》演員瑞絲薇斯朋則因出售旗下影視製作公司「Hello Sunshine」， 增加了9億美元收入，瞬間變成全球最富有的女演員，不單單憑演技，去跟年輕女星們較勁，掌控投資事業為她們帶來更多資源。

演女主角能演多久？外表會衰老，女人的智慧不會。這些年，兩岸女明星像林心如、徐若瑄紛紛求學深造，獲得EMBA商業管理學位，並轉換演員身分，成為一名幕後製作人，推出女性議題作品《孤味》、《16個夏天》，就是要把演藝之路走得更遠，她們同樣婚姻有成、做好媽媽工作，辛苦耕耘的背後，就是要證明能力比外貌更長久，同時跟小仙女們，小鮮肉較勁，她們也未必會輸！