【個人意見】LuLu的金曲變裝秀

剛剛落幕的金曲獎是一個很有意義的頒獎典禮，它給了很多大家熟知的名字肯定，也讓很多人認識一些新音樂的可能性。我身邊認識的人很多人因為金曲獎而拓展了音樂品味，十分可喜。

LuLu的開場禮服由四個皮包構成，我不知道要怎麼形容這件衣服。我喜歡胸部以下的剪裁非常流暢，但是我對胸部的皮包開口創意持保留態度。總覺得有個壽桃或肉包的笑話等著發生。

LuLu在場內換的禮服也有這種中規中矩的，我覺得長袖高衩其實是一個很性感的組合，上面的蝴蝶結多了一份柔軟，但我覺得厚底鞋和衣服本身是不搭的，不過大概是因為衣服是借的，要靠厚底鞋墊高才不會顯得太長，不然那種簡單俐落的細帶涼鞋似乎會好一點。

這套我在電視上看到時十分困惑，因為顯然設計靈感來源是馬鈴薯袋，但是為什麼要從這種地方找到靈感呢？帽子雖是一套，但從頭到腳的時裝秀造型顯得有點過度，好像少了一點搭配上的巧思，可能換掉帽子會好些，不然她就是一袋容光煥發的馬鈴薯。

阿爆開場的衣服很大器，具有國際感，我覺得這種雕塑感的衣服很適合開場表演，紅毯就不那麼適合，所以是一個在場合上很好的選擇。但同時也讓人想到一隻巨大的水母，像海洋生物和美觀這兩個概念並不互斥啊。

青峰的大理石花紋讓人想起豪宅裝潢中的電視牆（不是流理臺檯面喔，那是不同種類的石頭），我喜歡胸前一點黃色的巧思，剪裁上我覺得稍微寬了一點點，但那是個人偏好的問題。

林宥嘉的黑色襯衫搭配長褲很有他的個人風格，長領巾把整個線條拉長是一個很有趣的選擇，半透明元素則不是每個男星都能駕馭。我喜歡把飄逸元素融入一般來說比較有結構感的男裝裡面。

田馥甄的綠色印花禮服很像森林的空拍圖，但跟她的氣質十分搭配，但最引人注目的除了獎座，還有她閃耀的髮質。

楊勇緯的雙色西裝是一個很好的選擇，既帶有正式感又不失年輕，搭上珍珠我也喜歡，讓整體的時尚感變得更強烈。

郭婞淳的斗篷禮服有種小紅帽的意味，我覺得禮服本身帶斗篷就是一個很強烈的主題，也讓她多了一份柔軟，但那個皮包如果不要似乎會好些。

圖片來自Vogue、ELLE、Bella、NOWnews影像中心