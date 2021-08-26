九把刀寫陳情書！岳母猝逝求驗反應抗體：需要答案的是我們

作家九把刀岳母7月26日施打AZ疫苗，4天後出現背部抽痛、嘔吐症狀，幾個小時後猝逝，家屬同意送交解剖，釐清死因是否與疫苗有關。事隔近1個月，九把刀昨（25日）在臉書發文，透露蒐集一些資料、寫了陳情書，希望給法醫參考，「我漸漸懂了，這不是給媽媽一個答案，需要答案的是我們。」

九把刀表示，許多醫學專家在電視上發表媽媽可能的死因，家人都謹記在心，也有作筆記，「我寫了陳情書，希望正在撰寫解剖報告的法醫可以參酌一下諸方意見，驗一下免疫螢光反應，驗一下小板第四凝血因子抗體」，指他們不是專家，只能藉由這種方式提醒。

「現在就是靜待解剖報告出爐」，九把刀也逐漸頓悟，這些事後的動作不是要給岳母一個答案，需要答案的其實是家屬本身。

九把刀岳母上月26日在桃園打AZ疫苗，起初沒有任何不適，4天後早上9點34分，岳母傳訊息寫下：「好恐怖，AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛、陣痛，一陣一陣痛，吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動！」

下午2點多，九把刀接到電話，被告知岳母沒了呼吸，「媽媽在送達醫院前就走了」，老婆周亭羽情緒崩潰，仍忍痛將母親大體送交司法解剖，待後續報告出爐。（編輯：楊穎軒）

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