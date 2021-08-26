▲孟慶而在臉書分享施打高端疫苗後的身體狀況，卻有一名網友留言詛咒。（圖／翻攝孟慶而臉書）

女星打高端被酸「沒掛掉算走運」！高EQ請粉絲退追蹤：我老公看了不OK

「孟子第73代孫女」孟慶而24日在臉書分享施打完高端疫苗的心得與身體狀況，卻有網友在留言處狠酸她「沒掛掉算妳走運」，孟慶而看見後展現高EQ回應對方，引起討論。

孟慶而在臉書分享施打完高端疫苗的身體狀況，提到：「幾乎不痛，目前手有點痠麻，小疲倦，其他無大礙。準備先來小睡一下。」也透露，打高端疫苗不代表她選邊站，單純因為高端開放的年齡層廣，「其他兩種施打年齡層偏大，所以我選擇不挑，三種都好，讓更多被限制的族群去指定他們能打的，結果如大家所見，我被分派到打高端疫苗，我OK。」

不過卻因為施打高端疫苗一事，讓不少孟慶而的粉絲喊要退追，讓她有點無奈的表示，希望大家不要過度解讀，「沒事沒事，只有健康平安才是大事，大家也別擔心我。」

一番正面言論卻引來一名網友嗆聲留言：「沒掛掉算妳走運。」讓一向好脾氣的孟慶而義正辭嚴的回應該名網友：「我不常說難聽話，但可以的話，希望你不要追蹤我，也不用費心費時間留言囉！我OK，但這種話我爸爸、公婆、我老公看了不OK」、「另外，不論你打哪種疫苗，我都衷心希望你平安健康喔！」

此外，據疾管署資料顯示，高端疫苗適合20歲以上接種，劑次為2劑，間隔28天，對疫苗成分有嚴重過敏反應史者不予施打，最常見副作用為注射部位疼痛、壓痛或紅腫，建議可適度冰敷，但不要揉抓接種部位，其他不良反應通常呈現輕度或中等強度，大部分於接種後7日內觀察到緩解或消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

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