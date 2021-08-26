小嫻認愛1周年！激瘦8kg秀比基尼照　金剛妙讚「妳比雞翅辣多了」

小嫻（黃瑜嫻）與小1歲金剛（李信樵）去年8月公開戀情，目前定居屏東，本土疫情爆發前，小倆口幾乎每週都在墾丁大街擺攤賣雞翅、手工藝品，賺生活費，粉絲也愛看他們在社群媒體分享生活點滴。昨（25日）小嫻PO出多張久違的比基尼照，金剛一句極度寵溺的話，讓看到的人差點眼盲。

曝光的照片，小嫻紮著包頭，戴緊口罩，疑似素顏，身穿黑色三點式泳衣在沙灘擺拍，D罩杯雙峰、人字溝全見客，長期投入戶外運動的她，四肢、腹部肌肉緊實，尤其手臂及腹肌線條清晰，加上招牌小麥色美肌，健美又性感。

小嫻寫下：「戴口罩的夏天，安全又開心，南部陽光超熱情，還好瘦了8kg！」被問怎麼可以一下瘦那麼多，她透露，開始賣雞翅後，每次都煮很大的量，看到都吃不下，食量也就變小，以及疫情警戒之前，上了一陣子運動課，頻率一週2至3次，每次1小時。

好友Ella、夏宇童、鍾欣凌等人都誇小嫻太辣太正，網友稱讚：「福利大放送～真美」、「身材比例很好」、「+0感謝季！」愛人金剛也現身留言，甜喊：「妳比我們的雞翅辣多了！」並附上3個眼冒愛心的符號，閃瞎眾人。（編輯：楊穎軒）

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