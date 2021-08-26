閨蜜很高貴，有些人不配／小禎被爆料婚內出軌　獲網友一面倒力挺

最近閨蜜反目成仇，又成了一條熱門新聞。自稱是藝人小禎好友的一位圈外人Alison，跳出來指稱對方形象不一，更在婚姻、切胃減肥等事，猛戳對方痛處，單方面瘋狂輸出，卻被小禎引用聖經字句「不從惡人的計謀」回應，表示「一路走來的努力跟拚命，我相信有看到的人就看到了，看不到的人也就慢走不送了，謝謝大家」，宛如化骨綿掌般將大事化小，網友也一面倒挺小禎，對閨蜜爆料嗤之以鼻。

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新聞看了一頭霧水，這年頭，誰都能自稱「閨蜜」了嗎？

女人友誼話題興起，閨蜜這個詞似乎也被濫用，只要女藝人有點交情、相約吃飯、出遊，就會被冠以閨蜜這個群體，但從同學、同事、朋友、姊妹淘到閨蜜，深淺程度很不同，很多所謂的閨蜜，真相是「她們根本沒這麼熟」。翻閱以往的新聞，Alison在小禎的眼裡起初只是醫美客人，雙方認識，有人說是朋友、乾姊，從沒見過小禎分享過合照，似乎不到閨蜜程度。

而Alison的爆料為何沒人挺，因為閨蜜守則最重要的底線就是「守得住祕密」，不會把話告訴他人。姑且不論小禎是否切胃減肥，這關乎個人隱私，當事人不願明說，誰都無法代替發言，或以「隱隱約約有聽說」帶過。畢竟，按照現行法令，就連開刀醫師都不該發言洩漏病患隱私，有失醫德，Alison爆料好友的醫療歷史，在道德上跨越那條界線，褻瀆了「閨蜜」這個友情代名詞，難怪網友氣罵根本是「龜蜜」。

而感情這塊，更是閨蜜不可插手的禁地，多一分失分寸，少一分太冷漠，作為好友，只能傾聽與陪伴，勸分、勸和，都不妥當，生活中普遍案例，如果女伴向你抱怨男方不是，千萬別義憤填膺主張分手，常常沒隔幾天，小倆口言歸於好，妳成了唯一壞人，好朋友反而責怪妳亂出主意。又或者妳勸對方別分手，結果朋友忍耐繼續交往，浪費寶貴青春，錯過遇到下一個伴侶的好機會，毀人姻緣，這重責大任很難承擔。

最傻的閨蜜就是，幫好友設局，去試探另一半的感情，就像Alison自曝捲入夫妻的諜對諜戰局，指控幫小禎設局和李進良傳緋聞，以利女方爭取女兒Emma的監護權，這樣殺敵八百自損一千的行為，有違常理，實在很難取信於人。

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感情禁不起測試，拿閨蜜去考驗愛情，不是失去愛情，就是失去閨蜜。

有情侶把閨蜜當感情協調者，情人節該送哪種禮物，不問女友本人，偏要找閨蜜陪著去挑選，和女友吵架也要找閨蜜居中調解，一旦有了比較之後，最後，女友變成猜不透的公主病，閨蜜變成貼心的「解語花」，男人的心當然也飄走了。

又像電視劇《我的前半生》，女配角遇到閨蜜離婚，經濟無著落，非常豪邁請男友照顧閨蜜，尋找工作機會，沒想到看不對眼的兩人，相處久了，男方心疼閨蜜楚楚可憐，竟然從互懟的一對，產生憐惜之心，背叛了力挺閨蜜的女配角。

閨密最大功能是傾聽與陪伴，不是插手干涉，友誼的小船說翻就翻，過度涉入別人感情，處理不善，小則損失友誼，大則損失家庭。有些人請老公幫忙照顧閨蜜，結果兩人發生感情，損失的是自己。侯佩岑母親林月雲的故事，就在真實人生上演，搶閨蜜的幸福，自然無法獲得祝福。

所以將閨蜜介紹給另一半，最好保持君子之交淡如水，謹守男女分際的界線，過度親密容易擦槍走火，年初《全明星運動會》的采子搶走閨密荳荳的男友何孟遠，被爆出雙劈風波，引發熱議，最後兩人道歉，退出綜藝節目，損失慘重，就是失去閨蜜的邊界感。

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我深信，好朋友跟閨蜜還是挺有差距的，閨蜜不是溫馨的請客吃飯，這只是飯友，一起旅遊的也只是旅伴，每個人心裡的朋友和閨蜜的定義都不一樣，友情也需要雙向奔赴，無法單方面認定。

不過大致可歸納出，閨蜜的條件就是第一，能分享真心話，能保守住祕密；第二，價值觀、人生觀相去不會太遠，對事件大致看法相同，即使有歧異亦不會吵架；第三，彼此不會忌妒、比較，在背後說對方壞話；第四，絕不碰對方的男友和另一半；更甚者，閨蜜可能會有妳敬佩或欣賞的某個特質和專長，友情才能維持長久。

閨蜜最難的是，經得起時間考驗。每個人的一生從少女變成熟女、少婦，可能經過結婚生子、職場跳槽，生老病死等階段，友誼還能歷久不變的，才配得上閨蜜一詞。環顧演藝圈內，大概就屬S.H.E最配得上這詞，組合單飛不解散，從Selina遭火吻、Ella結婚生子、如今Hebe風光拿下金曲歌后，20年了，三個人無論台上私下都是好朋友，還會私下相約慶生、爬山，是彼此陪伴人生重要階段的人，將友誼置於利益之上，才能稱得上閨蜜。

如果彼此三觀不合，友誼自然會變淡，閨蜜有妳眼中不適當的行為，如婚內出軌、設局老公，好友應當出面勸阻，怎可能參與其中，睜一隻眼閉一隻眼，甚至多年以後撕破臉，跳出來砲轟對方，將別人隱私公諸於世，反而凸顯了自己的昔日荒誕！真不如閉上嘴巴，老死不相往來。

只能說「閨蜜」這兩字很高貴，不是每個人都配！