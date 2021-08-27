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「最美小龍女」喜迎55歲！空姐美貌驚豔徐克　為愛息影10年落一場空

李若彤▲李若彤凍齡美貌曝光。（圖／翻攝李若彤微博）
文 : NOWnews吳雨婕

戲劇《神鵰俠侶》是許多人心中的經典，也因為有著高人氣，所以每隔幾年就會被翻拍，演出的演員們也會跟著受到關注，其中飾演「小龍女」的演員裡，香港女星李若彤因為空靈外貌，受封「最美小龍女」，而今年已經55歲的她，近況曝光。

▲李若彤受封「最美小龍女」。（圖／翻攝李若彤微博）

今年55歲的李若彤，本名李惠嫻，20歲時還是空姐，因緣際會下被星探發掘，邀請拍攝廣告出道，引起關注後，被導演徐克相中，讓她在電影《妖獸都市》裡飾演重要角色，沒想到拍完電影後，她又回去當空姐，直到一次她生了重病，公司不讓她休息，逼得她只好離職。

離職後，李若彤與杜琪峯簽約，開始了她的演藝事業，她陸續拍攝了多部影視作品，包含《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《楊門女將》等，其中她在《神鵰俠侶》中扮演小龍女，受到原著作者金庸的大力讚賞，讓她從此走紅。

▲李若彤日前歡度55歲生日。（圖／翻攝李若彤微博）

料想不到的是，李若彤在當紅之際傳出與商人郭應泉交往，她為愛情犧牲奉獻，就連郭應泉碰上財政困難，她也不離不棄，男方不想結婚、有小孩，她也都甘之如飴，甚至因為男友不喜歡她露臉，她就此消失螢光幕10年，原以為這段戀情能開花結果，殊不知兩人最後還是分手了。分手後，李若彤再度回歸螢光幕，沒想到她不但沒有老態，反而容光煥發，就連身材都維持得很好，還有結實的馬甲線。

日前迎來她55歲生日，她在微博曬出照片，照片中，她閉著眼虔誠的許願，臉上看不到一絲皺紋，白皙臉龐、纖細手臂都讓人看不出歲月在她身上留下的痕跡。她昨（25）日也在微博上分享近況，「處暑結束了，從今天開始，真正的秋天慢慢來了。今年會是一個什麼樣的秋天呢？開始期待……」

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Tags : 凍齡小龍女慶生李若彤生日神鵰俠侶空靈