本土劇女星曾1天打3份工！揭8年「隱藏職業」　粉絲讚：仙女熬出頭了

本土劇演員許鈞鈞因演出《金家好媳婦》、《炮仔聲》走紅，不僅笑容甜美，精湛的演出也吸引不少觀眾追捧。近日許鈞鈞突然透過IG揭露一件事情，坦言自己其實擔任過8年的牙醫助理，隱藏身分曝光後，讓粉絲們大吃一驚，同時掀起暴動。

許鈞鈞貼文一開頭就揭露自己的隱藏身分：「除了是演員、是教師，還有一個滋養我養分的身分是牙醫助理」，透露自己日前回去洗牙、口腔檢查，大讚醫生和以前一樣細心：「太會蛀牙的我，被厲害的醫生發現藏在最後面的牙齒，蛀了一小塊，趕緊治療好，多年過去，醫生果然還是細心。」

許鈞鈞坦言以前很努力賺錢，甚至一天兼職3份工作：「為了償還我的學貸、租房子、生活費，以及在寸土寸金的台北生存下去，一邊讀研究所、一邊工作，常常沒時間睡覺、沒時間吃飯，有時在診所備好器材後，趴在掛號檯上就睡著了。」

貼心的醫生因捨不得許鈞鈞太勞累，所以自己一個人服務所有病患：「等我抬起頭來發現前面坐滿了病患，沒人叫我，那些病患應該覺得挺傻眼的，也不知道我有沒有流口水。」另外，醫生知道許鈞鈞喜歡學習，還幫她報名了牙醫助理證照班，並幫忙出學費，讓許鈞鈞感動至今，表示醫生是自己生命中的貴人。

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