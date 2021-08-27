拿金牌眼神都變了！謝承均心疼李洋、王齊麟　不滿網友鼓吹捐獎金

男星謝承均與奧運羽球男雙金牌選手李洋、王齊麟今（27）日擔任公益大使，出席「一起加油吧．日台友好公益記者會」，代企業捐贈日本124萬份口罩。近來「麟洋配」陷入悠遊卡代言爭議，身為兩人好友，謝承均透露，王齊麟、李洋從拿完奧運金牌的天堂掉到地獄，「眼神跟我以前認識的『麟洋』不一樣」，轉變之大讓他看了很心疼，公開喊話：「我以朋友立場，希望支持他們的朋友跟粉絲，把熱情留在拿到金牌那一瞬間，祝福他們會是最快樂的羽球選手。」

謝承均受訪透露，認識王齊麟、李洋時他們還是世界排名第三，當時沒有奧運光環，「從比賽前是很開心的兩個大男孩，然後拿金牌爽翻天，到東京回來以後，眼神跟我以前認識的『麟洋』不一樣，那個轉變身為朋友的我看了很心疼，很想擁抱他們一下。」謝承均今天一見面主動上前安慰：「開心一點，振奮一點。」3人上台前互相打鬧一番，讓謝承均懷念的說：「那才是我認識的他們兩個。」

李洋、王齊麟飽受批評聲浪，最為哪句話抱不平？謝承均說：「我看到有人說獎金要不要捐，我心聲是『人家怎麼用獎金干你屁事？』他們平常已經做很多公益，幫助學弟學妹打羽球。」而李洋日前在IG吐露心聲：「啊！現在才知道這就是社會，啊！原來得金牌後才是開始是這個意思。」謝承均看了也很心疼，「我覺得不應該變這樣子，希望大家把支持跟喜愛留在那一刻。」

夾在經紀人和土地銀行羽球隊中間兩難，謝承均也告訴李洋、王齊麟這是人生必經課題，「運動員選手不應該承受這些，可是以一個邁向成功的頂尖運動員，你必須面對，不能什麼都不管只管打球，人生沒有那麼簡單，只是在學習過程中希望大家多給空間，別讓他們怎麼快去面對太多現實面。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載