吳亦凡翻版？陸知名主持涉性侵被「開鍘」　沉默3天發聲明：相信法律

大陸知名綜藝節目《天天向上》的主持人錢楓遭一名女子小藝（化名）在微博爆料，遭錢楓下藥性侵的過程，事件如滾雪球般越來越大，有網友起底他在錄製節目時，對女嘉賓疑似出現生理反應。沉默數日後，錢楓在今（27）日終於發表聲明回應。

錢楓在微博發表聲明，聲明中提到，因為個人的事情引發網路輿論，造成節目《天天向上》、湖南衛視不良影響，「因此，在慎重考慮後本人還是決定，從即日起退出《天天向上》節目組，同時向湖南衛視提交了解除合作關係的報告。」稍早湖南衛視也在官方微博發出聲明：「我頻道合作主持人錢楓因個人問題引發重大負面影響，其行為嚴重違反了《湖南衛視主持人、藝人管理規定》。經研究決定，我頻道自即日起解除與錢楓的合作關係。」

錢楓也在聲明中提到遭小藝指控性侵的案件，早在2019年2月上海警方就偵辦了此事，一個月後對案件做出「不予立案決定」，「2021年8月24日，上海市公安局長寧分局發布的『警情通報』，對當時的相關情況也進行了真實還原。對於當前網絡謠言，我始終相信法律、依靠法律，將同步啟動法律維權程序。」最後他表示：「我再次向多年來給予我支持的觀眾朋友、給予我關心的頻道各方面工作人員表示感謝，謝謝大家。」

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